Файна Таун не зачепить, а от Республіка такfox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Файна Таун не зачепить, а от Республіка так
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:56
Якщо принципові довпайопи-жмоти перезимують без подачі тепла, заради економії 50-500 доларів, на електроенергії - хороший урок їм буде. Най судяться потім, влітку.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:10
Еще на стадии предварительного договора это было обговорено.
На момент сделки дали справку от ОСББ и предоставили платежки по основным статьям коммунального.
Коммуналку стоит проверять!
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