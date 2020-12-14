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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11449114501145111452>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
Файна Таун не зачепить, а от Республіка так
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:56

  hume написав:Котельная две зимы отработала без проблем, даже в перепады напряжения перезапускали в кратчайшие сроки. Короче, наш менталитет понять могут не только лишь все.

Якщо принципові довпайопи-жмоти перезимують без подачі тепла, заради економії 50-500 доларів, на електроенергії - хороший урок їм буде. Най судяться потім, влітку. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:10

  Frant написав:
  baraka написав:ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (

Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
нічого складного в тому немає.
Продавець мусить трохи напружитись і підготувати їх

Не купляв би житло з боргом, просто напросто. :mrgreen:
Купа довпойопів прорахувалась, а тепер хоче свої пройопи почепити на когось іншого. :mrgreen:


Еще на стадии предварительного договора это было обговорено.
На момент сделки дали справку от ОСББ и предоставили платежки по основным статьям коммунального.
Коммуналку стоит проверять!
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:16

  Faceless написав:
fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
Файна Таун не зачепить, а от Республіка так

представляю жителей республики которые по 2к покупали бетон
теперь поймут как жить за окружной

многие захотят продать и переехать в центр
но кто купит по их хотелкам?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я уверен что пол года, это не окончательный срок
скорее всего запустят через пол года после окончания войны-победы-выхода на границы 91г -
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:20

  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

Вже?
Чи скоро?

  Олежан написав:теперь поймут как жить за окружной

"Від дурної голови - ногам горе!"
Навіщо було купляти квартиру в Прикиєвських Єпенях?
Будинок - це я ще розумію.
А квартиру???? :oops:

Щомісячно бензин і амортизація апвтомобіля 200 дол.
За ці гроші можна орендувати просте безпонтове житло. І не паритись 8)
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:22

  Frant написав:
  Олежан написав:теперь поймут как жить за окружной

"Від дурної голови - ногам горе!"

никогда не мог понять людей которые покупали за такие деньги квартиры за окружной
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:35

  Frant написав:
  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

Вже?
Чи скоро?

  Олежан написав:теперь поймут как жить за окружной

"Від дурної голови - ногам горе!"
Навіщо було купляти квартиру в Прикиєвських Єпенях?
Будинок - це я ще розумію.
А квартиру???? :oops:

Щомісячно бензин і амортизація апвтомобіля 200 дол.
За ці гроші можна орендувати просте безпонтове житло. І не паритись 8)

200ує, то хіба амортизація з бензином скутера. 😏
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:49

  hume написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами

Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.

Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.


хз, був недавно у друзів в гостях у свіжозданому варшавському, було тепло. а от ліфти херові, і мопи не агонь
trololo
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