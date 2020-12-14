|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:47
fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
Файна Таун не зачепить, а от Республіка так
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34308
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7913 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:10
Frant написав: baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (
Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
нічого складного в тому немає.
Продавець мусить трохи напружитись і підготувати їх
Не купляв би житло з боргом, просто напросто.
Купа довпойопів прорахувалась, а тепер хоче свої пройопи почепити на когось іншого.
Еще на стадии предварительного договора это было обговорено.
На момент сделки дали справку от ОСББ и предоставили платежки по основным статьям коммунального.
Коммуналку стоит проверять!
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:12
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9342
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:16
Faceless написав:
fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
Файна Таун не зачепить, а от Республіка так
представляю жителей республики которые по 2к покупали бетон
теперь поймут как жить за окружной
многие захотят продать и переехать в центр
но кто купит по их хотелкам?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:18
я уверен что пол года, это не окончательный срок
скорее всего запустят через пол года после окончания войны-победы-выхода на границы 91г -
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:20
Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
Вже?
Чи скоро?
Олежан написав:
теперь поймут как жить за окружной
"Від дурної голови - ногам горе!"
Навіщо було купляти квартиру в Прикиєвських Єпенях?
Будинок - це я ще розумію.
А квартиру????
Щомісячно бензин і амортизація апвтомобіля 200 дол.
За ці гроші можна орендувати просте безпонтове житло. І не паритись
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23578
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:22
Frant написав: Олежан написав:
теперь поймут как жить за окружной
"Від дурної голови - ногам горе!"
никогда не мог понять людей которые покупали за такие деньги квартиры за окружной
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:35
Frant написав: Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
Вже?
Чи скоро?
Олежан написав:
теперь поймут как жить за окружной
"Від дурної голови - ногам горе!"
Навіщо було купляти квартиру в Прикиєвських Єпенях?
Будинок - це я ще розумію.
А квартиру????
Щомісячно бензин і амортизація апвтомобіля 200 дол.
За ці гроші можна орендувати просте безпонтове житло. І не паритись
200ує, то хіба амортизація з бензином скутера. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2586
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:49
hume написав:
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
хз, був недавно у друзів в гостях у свіжозданому варшавському, було тепло. а от ліфти херові, і мопи не агонь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5798
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Faceless
, Ірина_
, Модератор
|