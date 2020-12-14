а нашо було купувати квартиру з боргами? щоб сидіти гордо мерзнути?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50
І все буде добре!© )))
На скільки %% і від яких цін?
Бо у Львові, то ппц з цінами.
Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)
Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!©
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:53
а потім вигорять трансформатори, і треба буде ще 100500 грошей на ремонт.
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