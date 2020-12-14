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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11449114501145111452
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50

  baraka написав:чего платить если долг не твой ?


а нашо було купувати квартиру з боргами? щоб сидіти гордо мерзнути?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50

І все буде добре!© )))

  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

На скільки %% і від яких цін?

Бо у Львові, то ппц з цінами.

Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)

Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:53

  hume написав:
  baraka написав:[
В ОП правильно всё сказали.

у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?

В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.


а потім вигорять трансформатори, і треба буде ще 100500 грошей на ремонт.
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