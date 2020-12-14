|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50
baraka написав:
чего платить если долг не твой ?
а нашо було купувати квартиру з боргами? щоб сидіти гордо мерзнути?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5806
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:50
Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
На скільки %% і від яких цін?
Бо у Львові, то ппц з цінами.
Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)
Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5576
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:53
hume написав: baraka написав:
[
В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.
а потім вигорять трансформатори, і треба буде ще 100500 грошей на ремонт.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5806
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:10
trololo написав: baraka написав:
чего платить если долг не твой ?
а нашо було купувати квартиру з боргами? щоб сидіти гордо мерзнути?
Щоб судитись)))) заради 50-500 доларів собі нерви тріпати
baraka написав:
норм чуваки, проявили позицию. Чего это проёбы котельной они должны закрывать своими деньгами ?
котельная нарушает закон, хули они сидят ? Писать заявления, звонить в КГГА, приглашать ТВ. Котельной и штрафы могут впаять за неподачу тепла
baraka написав:
я считаю, что сумма не важна. Важен принцип
baraka написав:
да, имел дело с судами и не один раз.
это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.
поскольку это дело простое, суммы не большие, то скорее всего пойдёт в спрощенному провадженни, без вызова сторон. Займёт 6-8 мес.
Теж можна судитись, щоб хтось нові трансформатори поставив
trololo написав:
а потім вигорять трансформатори,
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23579
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:21
симороз цікаве про метро написав. якщо хоч половина з цього правда, проблеми на теремках тільки початок
Аварійність київського метрополітену:
🔴 Червона гілка: критично аварійний стан мосту Метро, попри це ремонтні роботи не проводяться, відповідно загроза закриття станцій «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» та «Лісова». Призведе до транспортного колапсу на лівому березі, одна «Почайна» просто не вивезе Троєщину.
🔵 Синя гілка:
- Героїв Дніпра - Мінська - Оболонь — просідання тунелів внаслідок будівництва ТРЦ Дрім Таун;
- Героїв Дніпра — тріщини на станції внаслідок незаконного будівництва ТРЦ Оазис над станцією, яке Кличко називав «укріпленням грунтів»;
- Мінська — будівництво ЖК прям впритул до станції метро з порушенням ДБН;
- Оболонь — будівництво ЖК прямо над станцією з грубим порушенням ДБН, яке просував екс-радник Кличка - Максим Бахматов - як наслідок критичний вплив на вестибюлі та станцію з низькою закладкою;
- Почайна - Контрактова площа — просідання тунелів, порушення габариту;
- Контрактова площа — через будівництво скляного містка Кличка грунтові води змінили рух та пішли в тунель з порушенням ізоляції;
- Васильківська - Виставковий Центр — просідання тунелів, додатковий вплив незаконних ЖК, які побудовані впритул до станцій неглибокого закладу.
🟢 Зелена гілка:
- Львівська Брама - Золоті Ворота — збільшення притоку грунтових вод (через будівництва поруч);
- Осокорки - Харківська — тунелі потребують ремонту;
- Бориспільська - Червоний Хутір — просідання тунелів.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5806
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:25
trololo написав: baraka написав:
чего платить если долг не твой ?
а нашо було купувати квартиру з боргами? щоб сидіти гордо мерзнути?
вы не верно поняли условие задачи.
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки. Вы, конечно же тоже, как и Франт заплатите, верно ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5385
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 866 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:29
baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки. Вы, конечно же тоже, как и Франт заплатите, верно ?
якщо альтернативою будуть застуджені діти - то заплачу, так. а ваші будуть мерзнути, тому що ви лоханулись, хоча праві по закону?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5806
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:34
trololo написав: baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки. Вы, конечно же тоже, как и Франт заплатите, верно ?
якщо альтернативою будуть застуджені діти - то заплачу, так. а ваші будуть мерзнути, тому що ви лоханулись, хоча праві по закону?
не, у меня есть лучший ответ, я пока его придержу.
ок, повторим задачу, но теперь вы должны 500К (сейчас совсем не важно как такая сумма получилась)
будете платить?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 17:35, всього редагувалось 1 раз.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5385
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 866 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:35
Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
Вони і були невисокі, але без метро буде невесело, тролейбуси і маршрутки всіх не перевезуть
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 961
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:37
baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34311
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7913 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|