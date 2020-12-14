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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11451114521145311454>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:40

  Faceless написав:
  baraka написав:условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.

По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися


о, Фейслес, приветствую.

согласен.

но задача не в том, чтобы вы могли показать как бы такое никогда с вами не случилось.

задача в том, чтобы узнать что бы вы делали если бы вот такая гипотетическая лажа оказалась (безотносительно как это получилось).

Но для вас я уже подыму сумму до 500К. Итак, конечно же оплатили, да ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:41

  Faceless написав:
  baraka написав:условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.

По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися

Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:46

  cherchiltank написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.

По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися

Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук


уверен, что чёрных риелторов вы тоже не встречали, но они же есть

дело не в сумме и не в том как это получилось.
кстати, например у предыдущего владельца не было счётчиков и ему набросали отопление за весь дом на много лет. А он умолчал и достал справку что всё ок. Так что вот как этот гипотетический долг мог появиться.

давайте, не готовы решить задачу для себя ? 500К с вас требуют за отопление, долг не ваш. Ваши действия ? Оплатим же да, чего с кредитором по пустякам ссориться, верно ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 08 гру, 2023 17:52, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:50

условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.[/quote]
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися[/quote]
Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук[/quote], як і підробленого акту звірки постачальника послуг - в особовому кабінеті все можна подивитись по заборгованостями і його не підробиш

дело не в сумме и не в том как это получилось.
кстати, например у предыдущего владельца не было счётчиков и ему набросали отопление за весь дом. А он умолчал и достал справку что всё ок. Так что очень может быть.

давайте, не готовы решить задачу для себя ? 500К с вас требуют за отопление, долг не ваш. Ваши действия ?[/quote]
Ну за 500 тисяч судитися вже можна - тільки я таких боргів не зустрічав
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:54

  cherchiltank написав:Ну за 500 тисяч судитися вже можна - тільки я таких боргів не зустрічав


о, плюсик за то, что реально решаете задачу.

второй вопрос: какая пограничная сумма, при которой уже не будете судиться ?

trololo вон токо что подарил кредитору 100К. Дарить ли 500К он ещё думает...

вы 100К тоже подарите или многовато ? 50К ? 30К ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:03

  baraka написав:ок, повторим задачу, но теперь вы должны 500К (сейчас совсем не важно как такая сумма получилась)
будете платить?


якщо буде впевненість, що зможу виграти суд, пересидівши десь в іншому місці, де не буду мерзнути, то мабуть пішов би судитись.

до вас тоді зустрічне питання - якщо сума буде не 500к а 1000 грн - будете мерзнути, бо справа ж не в грошах, а в прицнипі, як ви писали?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:08

я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?

завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Голосієво = Троєщина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:11

  trololo написав:
  baraka написав:ок, повторим задачу, но теперь вы должны 500К (сейчас совсем не важно как такая сумма получилась)
будете платить?


  trololo написав:якщо буде впевненість, що зможу виграти суд, пересидівши десь в іншому місці, де не буду мерзнути, то мабуть пішов би судитись.


до вас тоді зустрічне питання - якщо сума буде не 500к а 1000 грн - будете мерзнути, бо справа ж не в грошах, а в прицнипі, як ви писали?


я бы попробовал убедить что это не мой долг, но если бы таки не включали - то 1000 грн это не та сумма, чтобы делать себе нервы. Но это для меня и для вас так.

а могут быть люди, которые взяли кредит, влезли в долги, купили квартиру на пике, а теперь с них требуют доплатить 10-20К.

У всех пограничные суммы разные. Но все мы тут согласны, что так быть в правовом государстве не должно, верно?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:14

  baraka написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.

По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися


о, Фейслес, приветствую.

согласен.

но задача не в том, чтобы вы могли показать как бы такое никогда с вами не случилось.

задача в том, чтобы узнать что бы вы делали если бы вот такая гипотетическая лажа оказалась (безотносительно как это получилось).

Но для вас я уже подыму сумму до 500К. Итак, конечно же оплатили, да ?

А може до 5 лямів піднімемо? Щоб простіше було хату продати, ніж розбиратися :mrgreen:

Принципи то прекрасно. Але, якщо мова про кілька сот баксів, то максимум (щоб вже заспокоїти зачеплене почуття справедливості) - оплатити, а потім вже судитися щодо повернення.
З боргами на суми в сотню і більше тисяч на горизонті вже спілкування з виконавчою службою і перспектива арешту майна, але з політом фантазії про такі борги нізвідкіля можна далеко зайти
Faceless
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