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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:40
Faceless написав: baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися
о, Фейслес, приветствую.
согласен.
но задача не в том, чтобы вы могли показать как бы такое никогда с вами не случилось.
задача в том, чтобы узнать что бы вы делали если бы вот такая гипотетическая лажа оказалась (безотносительно как это получилось).
Но для вас я уже подыму сумму до 500К. Итак, конечно же оплатили, да ?
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:41
Faceless написав: baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися
Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:46
cherchiltank написав: Faceless написав: baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися
Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук
уверен, что чёрных риелторов вы тоже не встречали, но они же есть
дело не в сумме и не в том как это получилось.
кстати, например у предыдущего владельца не было счётчиков и ему набросали отопление за весь дом на много лет. А он умолчал и достал справку что всё ок. Так что вот как этот гипотетический долг мог появиться.
давайте, не готовы решить задачу для себя ? 500К с вас требуют за отопление, долг не ваш. Ваши действия ? Оплатим же да, чего с кредитором по пустякам ссориться, верно ?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:50
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.[/quote]
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися[/quote]
Жодного разу не зустрічав таких заборгованостей в 500 тисяч - зараз всюди електронні кабінети - не проблема подивитись заборгованості по чотирьом постачальникам компослуг та взяти довідку в ук[/quote], як і підробленого акту звірки постачальника послуг - в особовому кабінеті все можна подивитись по заборгованостями і його не підробиш
дело не в сумме и не в том как это получилось.
кстати, например у предыдущего владельца не было счётчиков и ему набросали отопление за весь дом. А он умолчал и достал справку что всё ок. Так что очень может быть.
давайте, не готовы решить задачу для себя ? 500К с вас требуют за отопление, долг не ваш. Ваши действия ?[/quote]
Ну за 500 тисяч судитися вже можна - тільки я таких боргів не зустрічав
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:54
cherchiltank написав:
Ну за 500 тисяч судитися вже можна - тільки я таких боргів не зустрічав
о, плюсик за то, что реально решаете задачу.
второй вопрос: какая пограничная сумма, при которой уже не будете судиться ?
trololo вон токо что подарил кредитору 100К. Дарить ли 500К он ещё думает...
вы 100К тоже подарите или многовато ? 50К ? 30К ?
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:03
baraka написав:
ок, повторим задачу, но теперь вы должны 500К (сейчас совсем не важно как такая сумма получилась)
будете платить?
якщо буде впевненість, що зможу виграти суд, пересидівши десь в іншому місці, де не буду мерзнути, то мабуть пішов би судитись.
до вас тоді зустрічне питання - якщо сума буде не 500к а 1000 грн - будете мерзнути, бо справа ж не в грошах, а в прицнипі, як ви писали?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:08
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:10
Голосієво = Троєщина.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:11
trololo написав: baraka написав:
ок, повторим задачу, но теперь вы должны 500К (сейчас совсем не важно как такая сумма получилась)
будете платить?
trololo написав:
якщо буде впевненість, що зможу виграти суд, пересидівши десь в іншому місці, де не буду мерзнути, то мабуть пішов би судитись.
до вас тоді зустрічне питання - якщо сума буде не 500к а 1000 грн - будете мерзнути, бо справа ж не в грошах, а в прицнипі, як ви писали?
я бы попробовал убедить что это не мой долг, но если бы таки не включали - то 1000 грн это не та сумма, чтобы делать себе нервы. Но это для меня и для вас так.
а могут быть люди, которые взяли кредит, влезли в долги, купили квартиру на пике, а теперь с них требуют доплатить 10-20К.
У всех пограничные суммы разные. Но все мы тут согласны, что так быть в правовом государстве не должно, верно?
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:14
baraka написав: Faceless написав: baraka написав:
условие такое: вы проверяли квартиру, но кто-то ошибся в справках и долг в 100К вылез уже после сделки.
По-перше, ймовірність, що така велика сума десь "загубиться" - просто мізерна. Це ж не якийсь вручну заповнений папірець. Всі заборгованості легко перевіряються просто за номером рахунку. А щоб така сума сплила, наприклад, через перерахунок - я навіть не знаю, що там має трапитися
о, Фейслес, приветствую.
согласен.
но задача не в том, чтобы вы могли показать как бы такое никогда с вами не случилось.
задача в том, чтобы узнать что бы вы делали если бы вот такая гипотетическая лажа оказалась (безотносительно как это получилось).
Но для вас я уже подыму сумму до 500К. Итак, конечно же оплатили, да ?
А може до 5 лямів піднімемо? Щоб простіше було хату продати, ніж розбиратися
Принципи то прекрасно. Але, якщо мова про кілька сот баксів, то максимум (щоб вже заспокоїти зачеплене почуття справедливості) - оплатити, а потім вже судитися щодо повернення.
З боргами на суми в сотню і більше тисяч на горизонті вже спілкування з виконавчою службою і перспектива арешту майна, але з політом фантазії про такі борги нізвідкіля можна далеко зайти
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Faceless
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