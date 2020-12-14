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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15
baraka написав:
я бы попробовал убедить что это не мой долг, но если бы таки не включали - то 1000 грн это не та сумма, чтобы делать себе нервы. Но это для меня и для вас так.
а могут быть люди, которые взяли кредит, влезли в долги, купили квартиру на пике, а теперь с них требуют доплатить 10-20К.
значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах. про що і мова. покупці квартир в кардиналі (недешевий ЖК і мало хто там на останні гроші купує в кредит) пішли на принцип, але я впевнений, що це тільки тому, що можна електрикою опалюватись. якби потужностей не вистачало, порогова сума різко би зросла
У всех пограничные суммы разные. Но все мы тут согласны, что так быть в правовом государстве не должно, верно?
краще бути здоровим в правовій державі, і без війни. ніхто не посперечається
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trololo
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15
trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:19
baraka написав: trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
чистий туалет краще. відчуття справедливості в засратому не сильно допомогає
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:21
trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
Та куди більш свіжі приклади. Минула зима, блекаути, потрібен генератор на умовний ЖК хоча б для базових потреб (на живвлення котельні, заживити насоси для води і якесь мінімальне освітлення прибудинкової). Збирають гроші. Всі прекрасно розуміють, що скидатиметься в кращому випадку тільки половина мешканців. То як, йти на принцип, чи таки скинутися більше, але мати хоча б опалення і воду?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:22
trololo написав:
значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах.
я бы уточнил - дело о принципе, о риске и о своём времени.
можно судиться и за 1 грн, но серьёзно ли это?
можно отстаивать принцип, но подставить здоровье семьи.
но если есть електрика (риска нет) - то вай нот ?
то есть у тех людей в варшавском - для них это могут быть серьёзные суммы, они принципиальны (не лохи) и топятся электрикой (и возможно пытаются решить этот вопрос в свою сторону)
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:23
trololo написав: baraka написав: trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
чистий туалет краще. відчуття справедливості в засратому не сильно допомогає
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:30
baraka написав:
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
я вже і не памятаю. здається таки привчили хоча б кришку підіймати, коли пісяєш.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:35
trololo написав: baraka написав:
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
я вже і не памятаю. здається таки привчили хоча б кришку підіймати, коли пісяєш.
я к чему - если ему всё простить (и забить на его отказ), то получится, можно не убирать толчок и ничего за это не будет. То есть если не предпринять дополнительных мер, то система будет дальше деградировать.
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baraka
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