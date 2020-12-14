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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15
baraka написав:
я бы попробовал убедить что это не мой долг, но если бы таки не включали - то 1000 грн это не та сумма, чтобы делать себе нервы. Но это для меня и для вас так.
а могут быть люди, которые взяли кредит, влезли в долги, купили квартиру на пике, а теперь с них требуют доплатить 10-20К.
значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах. про що і мова. покупці квартир в кардиналі (недешевий ЖК і мало хто там на останні гроші купує в кредит) пішли на принцип, але я впевнений, що це тільки тому, що можна електрикою опалюватись. якби потужностей не вистачало, порогова сума різко би зросла
У всех пограничные суммы разные. Но все мы тут согласны, что так быть в правовом государстве не должно, верно?
краще бути здоровим в правовій державі, і без війни. ніхто не посперечається
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15
trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:19
baraka написав: trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
чистий туалет краще. відчуття справедливості в засратому не сильно допомогає
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:21
trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
Та куди більш свіжі приклади. Минула зима, блекаути, потрібен генератор на умовний ЖК хоча б для базових потреб (на живвлення котельні, заживити насоси для води і якесь мінімальне освітлення прибудинкової). Збирають гроші. Всі прекрасно розуміють, що скидатиметься в кращому випадку тільки половина мешканців. То як, йти на принцип, чи таки скинутися більше, але мати хоча б опалення і воду?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:22
trololo написав:
значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах.
я бы уточнил - дело о принципе, о риске и о своём времени.
можно судиться и за 1 грн, но серьёзно ли это?
можно отстаивать принцип, но подставить здоровье семьи.
но если есть електрика (риска нет) - то вай нот ?
то есть у тех людей в варшавском - для них это могут быть серьёзные суммы, они принципиальны (не лохи) и топятся электрикой (и возможно пытаются решить этот вопрос в свою сторону)
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:23
trololo написав: baraka написав: trololo написав:
я ці всі задачі по несправедливості рішав ще в общазі. умова - один туалет на 6 чоловік, хтось один обсцикає-засирає. прибираємо по черзі? якщо хтось один із шести (не важливо чи саме він сцикун) відмовляється, робимо графік на пятьох чи ходимо в застратий? що важливіше - відчуття справедливості чи чистий толчок, в який не бридко заходити?
завтра не дай Бог пожежа чи шахед. на ремонт треба скинутись усім по 10 тисяч гривень. декілька принципових відмовляються (хай путін платить, подаємо в ЕСПЧ). збільшуємо суму для всіх до 11 тис чи сидимо без ремонту?
и какой у вас получился ответ?
чистий туалет краще. відчуття справедливості в засратому не сильно допомогає
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:30
baraka написав:
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
я вже і не памятаю. здається таки привчили хоча б кришку підіймати, коли пісяєш.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:35
trololo написав: baraka написав:
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
я вже і не памятаю. здається таки привчили хоча б кришку підіймати, коли пісяєш.
я к чему - если ему всё простить (и забить на его отказ), то получится, можно не убирать толчок и ничего за это не будет. То есть если не предпринять дополнительных мер, то система будет дальше деградировать.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:39
baraka написав: trololo написав: baraka написав:
а что делать с тем чуваком, которому пофиг? По отношению к нему что-то меняется ?
я вже і не памятаю. здається таки привчили хоча б кришку підіймати, коли пісяєш.
я к чему - если ему всё простить (и забить на его отказ), то получится, можно не убирать толчок и ничего за это не будет. То есть если не предпринять дополнительных мер, то система будет дальше деградировать.
Інколи це єдиний розумний вихід. Бо ніяких "мєр" прийняти просто неможливо (що, фотофіксацію кожного відвідування туалету запровадити?).
Теорія розбитих вікон має й зворотній ефект - якщо середовище підтримується в належному стані, то спонукає і окремих людей дотримуватися якихось норм.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:42
Faceless написав:
Інколи це єдиний розумний вихід. Бо ніяких "мєр" прийняти просто неможливо (що, фотофіксацію кожного відвідування туалету запровадити?).
Теорія розбитих вікон має й зворотній ефект - якщо середовище підтримується в належному стані, то спонукає і окремих людей дотримуватися якихось норм.
но в случае с котельной меры принять можно ? Если их систематически не предпринимать в разных ситуациях, то будем деградировать (что и делали всей страной).
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