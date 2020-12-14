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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11452114531145411455
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49

  baraka написав:
  Faceless написав:Інколи це єдиний розумний вихід. Бо ніяких "мєр" прийняти просто неможливо (що, фотофіксацію кожного відвідування туалету запровадити?).
Теорія розбитих вікон має й зворотній ефект - якщо середовище підтримується в належному стані, то спонукає і окремих людей дотримуватися якихось норм.


но в случае с котельной меры принять можно ? Если их систематически не предпринимать в разных ситуациях, то будем деградировать (что и делали всей страной).

Ніяк. Навіть такий збір - це суто на добровільних засадах. Зібрати загальні збори співвласників і проголосувати в поточних умовах - просто нереально. А відповідно і жодних претензій потім виставити за неучасть у добровільному внеску неможливо.
Але або так, або без опалення і води, але з почуттям гідності і збереженими пренципами. Ви б що обрали?

Щодо систематично - ні, тут мова не про систематичні проблеми звісно. За систематичні проблеми мають за можливості відключати послугу, або хоча б судитися
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:20

  baraka написав:
  trololo написав:значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах.


я бы уточнил - дело о принципе, о риске и о своём времени.

можно судиться и за 1 грн, но серьёзно ли это?

можно отстаивать принцип, но подставить здоровье семьи.
но если есть електрика (риска нет) - то вай нот ?

то есть у тех людей в варшавском - для них это могут быть серьёзные суммы, они принципиальны (не лохи) и топятся электрикой (и возможно пытаются решить этот вопрос в свою сторону)

Проблема в іншому - більшість людей - тупі жлоби - у мене багатий досвід збору грошей на різні корисні речі в різних жк - простіше відразу суму оголосити вдвоє більшою - бо навіть по 500 грн скидається лише половина - і повірте в моїх жк бідних нема - але вони не розуміють нащо платити якщо хтось колись може зробить)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:37

  Faceless написав:
  baraka написав:но в случае с котельной меры принять можно ? Если их систематически не предпринимать в разных ситуациях, то будем деградировать (что и делали всей страной).

Ніяк. Навіть такий збір - це суто на добровільних засадах. Зібрати загальні збори співвласників і проголосувати в поточних умовах - просто нереально. А відповідно і жодних претензій потім виставити за неучасть у добровільному внеску неможливо.
Але або так, або без опалення і води, але з почуттям гідності і збереженими пренципами. Ви б що обрали?

Щодо систематично - ні, тут мова не про систематичні проблеми звісно. За систематичні проблеми мають за можливості відключати послугу, або хоча б судитися


а как сборы помогут поставить на место котельную ? Кредитору до лампочки сборы. Надо другие способы чтобы разрулить ситуацию. При этом, если по закону вы правы - чего вы должны разруливать ущемляя себя ? Почему вы не можете дать сдачи ?

по поводу системности. Я имел ввиду следующее: сегодня вы не отстояли себя с котельной, завтра не отстояли с полицейским (а дали взятку), послезавтра не потребовали отчётности которую должен делать какой-то чиновник и в итоге получается что коррупция охренеть какая (системная), никто не знает с какой стороны подойти, проще забить и порешать свой вопрос.
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 08 гру, 2023 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:39

  cherchiltank написав:
  baraka написав:
  trololo написав:значить справа таки не в умовних принципах, а в грошах.


я бы уточнил - дело о принципе, о риске и о своём времени.

можно судиться и за 1 грн, но серьёзно ли это?

можно отстаивать принцип, но подставить здоровье семьи.
но если есть електрика (риска нет) - то вай нот ?

то есть у тех людей в варшавском - для них это могут быть серьёзные суммы, они принципиальны (не лохи) и топятся электрикой (и возможно пытаются решить этот вопрос в свою сторону)

Проблема в іншому - більшість людей - тупі жлоби - у мене багатий досвід збору грошей на різні корисні речі в різних жк - простіше відразу суму оголосити вдвоє більшою - бо навіть по 500 грн скидається лише половина - і повірте в моїх жк бідних нема - але вони не розуміють нащо платити якщо хтось колись може зробить)


поэтому, есть иструмент как ОСББ. В его рамках коллективно принимается решение. Если чувак не оплатил - ему долг, можно взыскать. Но я знаю дома, где этого боятся как огня, ведь типа дорого будет ОСББ содержать. Хотя может бояться что надо будет исполнять решения ОСББ ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:а как сборы помогут поставить на место котельную ? Кредитору до лампочки сборы. Надо другие способы чтобы разрулить ситуацию. При этом, если по закону вы правы - чего вы должны разруливать ущемляя себя ?

Ну як мінімум якщо котельня - власність ЖК, а прийняті правила ОСББ мають певні недоліки щодо стягнення боргу чи відключення боржників - щось змінити можна лише загальними зборами. Немає з ким судитися.
(а той приклад зі зборами я взагалі наводив до того, що от люди зібрали на генератор, так, сплатили не всі, але інакше ніяк)
Щодо відстоювання прав. Схема, коли спочатку - погашення боргу, потім - суди щодо того, чий то борг і хто має відшкодувати - теж цілком цивілізований підхід (звісно, не для всіх випадків).
А оце "сьогодні котики - завтра наркотики" - це вже дешева маніпуляція. Бути принциповим жлобом чи душнілою і вести тяганину через якийсь дріб'язок це не те саме, що прямо порушувати закон, даючи хабар і що ви там ще припліли.
Faceless
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