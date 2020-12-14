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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11453114541145511456
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:кщо з котельнею немає прямих договорів, то навіть одна квартира-боржник створює борг споживача (будинку в особі УК)перед котельнею, вона не може оплатити за газ - його не поставляються. Все, ніхто ніякий закон не порушив.
Якщо немає прямих договорів (певен так і є), то взагалі окремій квартирі судитися тільки з УК


я так понимаю, что дом же сдан, тогда и подключен к отоплению, верно ?

если договора у квартиры нет - то просто приходите и составляете. Котельная не может отказать.

исходя из вашей логики, мне как владельцу котельной достаточно сказать, что пару квартир не оплатило, поэтому я газ закупать не могу, тепло не подам ?

какие все наивные, матинко моя :)
Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати
Faceless
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