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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:33
baraka написав: Faceless написав:
кщо з котельнею немає прямих договорів, то навіть одна квартира-боржник створює борг споживача (будинку в особі УК)перед котельнею, вона не може оплатити за газ - його не поставляються. Все, ніхто ніякий закон не порушив.
Якщо немає прямих договорів (певен так і є), то взагалі окремій квартирі судитися тільки з УК
я так понимаю, что дом же сдан, тогда и подключен к отоплению, верно ?
если договора у квартиры нет - то просто приходите и составляете. Котельная не может отказать.
исходя из вашей логики, мне как владельцу котельной достаточно сказать, что пару квартир не оплатило, поэтому я газ закупать не могу, тепло не подам ?
какие все наивные, матинко моя
Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:43
Faceless написав:
Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати
не, у неё такого варианта нет
Стаття 25, в концеУ разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.
У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової енергії споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.
У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.
кстати, в том же законе7) за самовільне (несанкціоноване) від’єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
и ни один жилец не хочет поиметь котельную по самые помидоры чтоб не повадно было. Слабаки.
ладно предлагаю завязывать с котельными, в след году будет совсем не до них.
Франт, согласен, про котельные сегодня много, завязываю.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46
baraka написав: Faceless написав:
Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати
не, у неё такого варианта нет
Стаття 25, в концеУ разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.
У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової енергії споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.
У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.
кстати, в том же законе7) за самовільне (несанкціоноване) від’єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
и ни один жилец не хочет поиметь котельную по самые помидоры чтоб не повадно было. Слабаки.
ладно предлагаю завязывать с котельными, в след году будет совсем не до них.
А споживач вже є - УК. Чи ОСББ.
Хоча, котельня скоріше за все наполягатиме, щоб всі уклали прямі договори. А поки їх немає - немає й постачання
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:04
baraka написав: Faceless написав:
А оце "сьогодні котики - завтра наркотики" - це вже дешева маніпуляція. Бути принциповим жлобом чи душнілою і вести тяганину через якийсь дріб'язок це не те саме, що прямо порушувати закон, даючи хабар і що ви там ще припліли.
кстати, вы в курсе, что котельная прямо нарушает закон в этом случае?
І що, всі нарушають тільки кричать не коли нарушають самі а коли їх права порушують)
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:11
Ще раз пересвідчуюсь які ібонуті в нас громадяни - будуть сидіти в холоді але голосно кричати про свої права, при цьому не платити ні за що аргументуючи це своїми правами) тобто громадяни право не платити мають а постачальник права відключити не має - і ці дебіли ще голосують на виборах)
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:59
cherchiltank написав:
Ще раз пересвідчуюсь які ібонуті в нас громадяни - будуть сидіти в холоді але голосно кричати про свої права, при цьому не платити ні за що аргументуючи це своїми правами) тобто громадяни право не платити мають а постачальник права відключити не має - і ці дебіли ще голосують на виборах)
за клоунів, весільних фотографів, корабельних сосен і шашлики в Харкові.
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