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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11453114541145511456
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:кщо з котельнею немає прямих договорів, то навіть одна квартира-боржник створює борг споживача (будинку в особі УК)перед котельнею, вона не може оплатити за газ - його не поставляються. Все, ніхто ніякий закон не порушив.
Якщо немає прямих договорів (певен так і є), то взагалі окремій квартирі судитися тільки з УК


я так понимаю, что дом же сдан, тогда и подключен к отоплению, верно ?

если договора у квартиры нет - то просто приходите и составляете. Котельная не может отказать.

исходя из вашей логики, мне как владельцу котельной достаточно сказать, что пару квартир не оплатило, поэтому я газ закупать не могу, тепло не подам ?

какие все наивные, матинко моя :)
Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:43

  Faceless написав:Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати


не, у неё такого варианта нет :)

Стаття 25, в конце

У разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.

У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової енергії споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.

У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.

кстати, в том же законе

7) за самовільне (несанкціоноване) від’єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

и ни один жилец не хочет поиметь котельную по самые помидоры чтоб не повадно было. Слабаки.

ладно предлагаю завязывать с котельными, в след году будет совсем не до них.
Франт, согласен, про котельные сегодня много, завязываю.
BB
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:Котельня не буде укладати одиничні договори, тільки якщо більшість квартир буде укладати


не, у неё такого варианта нет :)

Стаття 25, в конце

У разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.

У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової енергії споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.

У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.

кстати, в том же законе

7) за самовільне (несанкціоноване) від’єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

и ни один жилец не хочет поиметь котельную по самые помидоры чтоб не повадно было. Слабаки.

ладно предлагаю завязывать с котельными, в след году будет совсем не до них.
А споживач вже є - УК. Чи ОСББ.
Хоча, котельня скоріше за все наполягатиме, щоб всі уклали прямі договори. А поки їх немає - немає й постачання :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:04

  baraka написав:
  Faceless написав:А оце "сьогодні котики - завтра наркотики" - це вже дешева маніпуляція. Бути принциповим жлобом чи душнілою і вести тяганину через якийсь дріб'язок це не те саме, що прямо порушувати закон, даючи хабар і що ви там ще припліли.


кстати, вы в курсе, что котельная прямо нарушает закон в этом случае?

І що, всі нарушають тільки кричать не коли нарушають самі а коли їх права порушують)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще раз пересвідчуюсь які ібонуті в нас громадяни - будуть сидіти в холоді але голосно кричати про свої права, при цьому не платити ні за що аргументуючи це своїми правами) тобто громадяни право не платити мають а постачальник права відключити не має - і ці дебіли ще голосують на виборах)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:59

  cherchiltank написав:Ще раз пересвідчуюсь які ібонуті в нас громадяни - будуть сидіти в холоді але голосно кричати про свої права, при цьому не платити ні за що аргументуючи це своїми правами) тобто громадяни право не платити мають а постачальник права відключити не має - і ці дебіли ще голосують на виборах)

за клоунів, весільних фотографів, корабельних сосен і шашлики в Харкові.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:10

  fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?

до рівня кавалірок на Жулянах, ПОХ рокєтой вжух
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:12

  flyman написав:
  fox767676 написав:что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?

до рівня кавалірок на Жулянах, ПОХ рокєтой вжух
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viewtopic.php?p=5657484#p5657484
vitaliiangel
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