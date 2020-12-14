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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11454114551145611457
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 08:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)
cherchiltank
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