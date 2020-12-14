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Додано: Суб 09 гру, 2023 08:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)
Додано: Суб 09 гру, 2023 09:59
Дорожай Кржн чомусь швидко перейшов в дешевій))))
В 2024 буде швидше і більше дешевію.
Навіть коням зрозуміло
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:06
Шулявський міст, скільки часу пішло?
Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.
Конячка не тягне.
З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:14
Залишки радянських інфраструктурних ресурсів - закінчуються.
Нового нічого не робилось 32 роки.
Клепались 25 поверхівки для простаків, за їхні ж гроші.
Гроші виводились з держави.
Найменші зарплати в Європі.
Вимирання і величезна еміграція населення.
Купка олігархів,які розбагатіли на торгівлі чавуном, олією і пшеницею, і мільйони людей з зарплатою чи пенсією двісті-триста доларів в місяць.
Корумповані суди.
Колапс всього.
Врешті решт охлос обрав собі "достойного" зедента и слуг. І все інженерів, математиків, фізиків, хіміків. Не клоунів, не шоферів, не фотографів ((( вони обіцяли, що війни не буде, що корупціонерів будуть садити в тюрму.
Чомусь деструктивні процеси пішли ще швидше.
Хто винний і що робити???
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Мені сподобалось, що мешканці нових ЖК сотнями сидять зимою без тепла.
Так і повинно бути.
Курси підняття рівня інтелекту для представників укро-їліти.Без метро, без мостів - ці курси будуть ще ефективнішими.
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:33
Це метро не Кличко будував) міст і без Кличко 10 років стояв без руху. Ви дибіли кого не оберіть - ніхєра не зміниться бо обираєте таких же як ви дебілів)
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:35
Ще є два аварійних моста з якими треба щось робити і тоді лівий берег та правий будуть двома різними містами)
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:50
Простий нароТ, селяни і люмпени, обирає простаків.
Не інженерів, не математиків, не фізиків не хіміків.
Таких же напівпридурків.
Розумних тут не люблять і ходу їм не дають
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 09 гру, 2023 10:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?
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