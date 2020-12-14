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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11455114561145711458>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 08:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 09:59

  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)


Дорожай Кржн чомусь швидко перейшов в дешевій))))

В 2024 буде швидше і більше дешевію.
Навіть коням зрозуміло
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:06

  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)

Шулявський міст, скільки часу пішло?

Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.

Конячка не тягне.

З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:14

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)

Шулявський міст, скільки часу пішло?

Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.

Лошадка не тягне.

З таким мером і ворогів не треба.

Залишки радянських інфраструктурних ресурсів - закінчуються.
Нового нічого не робилось 32 роки.
Клепались 25 поверхівки для простаків, за їхні ж гроші.

Гроші виводились з держави.
Найменші зарплати в Європі.
Вимирання і величезна еміграція населення.
Купка олігархів,які розбагатіли на торгівлі чавуном, олією і пшеницею, і мільйони людей з зарплатою чи пенсією двісті-триста доларів в місяць.

Корумповані суди.
Колапс всього.
Врешті решт охлос обрав собі "достойного" зедента и слуг. І все інженерів, математиків, фізиків, хіміків. Не клоунів, не шоферів, не фотографів ((( вони обіцяли, що війни не буде, що корупціонерів будуть садити в тюрму.

Чомусь деструктивні процеси пішли ще швидше.
Хто винний і що робити???
____
Мені сподобалось, що мешканці нових ЖК сотнями сидять зимою без тепла.
Так і повинно бути.

Курси підняття рівня інтелекту для представників укро-їліти.Без метро, без мостів - ці курси будуть ще ефективнішими.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:33

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)

Шулявський міст, скільки часу пішло?

Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.

Конячка не тягне.

З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.

Це метро не Кличко будував) міст і без Кличко 10 років стояв без руху. Ви дибіли кого не оберіть - ніхєра не зміниться бо обираєте таких же як ви дебілів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:35

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)


Дорожай Кржн чомусь швидко перейшов в дешевій))))

В 2024 буде швидше і більше дешевію.
Навіть коням зрозуміло

Ще є два аварійних моста з якими треба щось робити і тоді лівий берег та правий будуть двома різними містами)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:48

  Frant написав:Навіть коням зрозуміло
ты про себя?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:50

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)

Шулявський міст, скільки часу пішло?

Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.

Конячка не тягне.

З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.

Це метро не Кличко будував) міст і без Кличко 10 років стояв без руху. Ви дибіли кого не оберіть - ніхєра не зміниться бо обираєте таких же як ви дебілів)


Простий нароТ, селяни і люмпени, обирає простаків.
Не інженерів, не математиків, не фізиків не хіміків.
Таких же напівпридурків.
Розумних тут не люблять і ходу їм не дають
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Дорожай Кржн чомусь швидко перейшов в дешевій))))

серебряная миля на этом фоне должна дать х2
лыбедская - последняя станция. сел себе в пустой вагон и едешь куда хочешь без пробок, без маршруток.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?
Олежан
 
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