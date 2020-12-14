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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11455114561145711458
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:10

до середини тижня ця інформація дійшла до керівництва міста

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  cherchiltank написав:Доречі свідкам метро на Троєщину та Виноградар - забудьте років на 10, тому що саме стільки часу будуть шукати хто винний у підтопленні метро -тому ніхто нічого робити не буде)

Шулявський міст, скільки часу пішло?

Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.

Конячка не тягне.

З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.

Це метро не Кличко будував) міст і без Кличко 10 років стояв без руху. Ви дибіли кого не оберіть - ніхєра не зміниться бо обираєте таких же як ви дебілів)

https://ua.news/ua/ukraine/ytogy-nedely-v-ssha-reshaetsya-sudba-pomoshhy-ukrayne-v-kyeve-zatopylo-metro-a-v-moskve-lykvydyrovaly-kyvu
Незалежні джерела повідомляють, що про нинішню проблему керівництву КП «Київський метрополітен» повідомили ще минулого тижня, хоча помітні проблеми були вже кілька місяців. Лише на минулих вихідних почали приймати перші заходи для усунення течії. В понеділок, 4 грудня, виявили, що проблема більша ніж здавалося і потребує глобальних робіт. Десь до середини тижня ця інформація дійшла до керівництва міста, бо стало зрозуміло, що найближчим часом доведеться перекривати рух поїздів.
flyman
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