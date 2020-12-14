cherchiltank написав:flyman написав:
Шулявський міст, скільки часу пішло?
Наразі Дегтярівський.
Метро на Виноградар.
Новий мостовий перехід на Троєщину.
Конячка не тягне.
З таким мером і ворогів не треба. Без жодної ракети мінус 6 станцій метро.
Це метро не Кличко будував) міст і без Кличко 10 років стояв без руху. Ви дибіли кого не оберіть - ніхєра не зміниться бо обираєте таких же як ви дебілів)
Незалежні джерела повідомляють, що про нинішню проблему керівництву КП «Київський метрополітен» повідомили ще минулого тижня, хоча помітні проблеми були вже кілька місяців. Лише на минулих вихідних почали приймати перші заходи для усунення течії. В понеділок, 4 грудня, виявили, що проблема більша ніж здавалося і потребує глобальних робіт. Десь до середини тижня ця інформація дійшла до керівництва міста, бо стало зрозуміло, що найближчим часом доведеться перекривати рух поїздів.