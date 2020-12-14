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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11456114571145811459>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?
військова необхідність
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:15

чому ТРЕБА донатити на ФПВ

https://pbs.twimg.com/media/GA3pXSnWEAA ... name=large
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ділянка між Либідською та Деміївською завжди була найскладнішою, найпроблемнішою та найнебезпечнішою в усьому київському метро
вона пролягає під руслом Либеді, та - що найгірше - під десятками метрів пливунів, просякнених водою грунтів, які знаходяться під величезним тиском - колись до побудови ЮЗЖД з осушенням пойми Либіді прямо на цьому місті було величезне озеро, яке ще й розливалося восени

саме через важкість проходження цієї ділянки і попередження спеціалістів про небезпечність цього будівництва Либідська довгий час була кінцевою, але «молода команда» Чорновецького потребувала гучних статусних подій і було прийнято волево рішення морозити ті плавуни холодильними установками і прокладати метро далі

про небезпечність попереджали недаремно - під час проходження до Деміївки сталося декілька аварій в яких загинуло якщо не помиляюсь 4 робітника, найбільша сталася при розкритті котлована для будівництва станції Деміївська, після якої ескалатор там довелося будувати не в кінці перона, я прямо посередині

до речі проблеми на будівництві тієї гілки продовжували відбуватися і вже при «крєпком хозяйствєннікє» Попові, який разом з Азаровим продовжили жваво перерізати стрічки, а цілі ділянки вулиць біля нових станцій продовжували просідати та обвалюватись - «але ж метро бл будували» (с) як люблять зараз накидати недалекі хейтери

що конкретно послугувало деформації швів між тюбінгами, які привели до розгерметізації - розкажуть місяці через 2, коли зроблять перші дослідження, вода там була завжди, а ось чому ситуація так сильно погіршилась останнім часом - через помилки при будівництві, через зсув пливунів, або через щось ще - скоро дізнаємось

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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Ще є два аварійних моста з якими треба щось робити і тоді лівий берег та правий будуть двома різними містами)


ось саме тому і є настільки важливим запуск руху по Подільському хоча б в такому усіченному форматі з проїздом через сади - бо побудовані криворукими совковими стройбанами і запроектовані дупоголовими совковими інженерами мости Патона і Метро легше знести і відбудувати заново як Шулявський ніж реконструювати, проломлюючись скріз охранні історичні статуси та пройоби в проектуванні, до речі «шашличний» Південний, на якому асфальт буде злазити завжди і завжди будуть потребувати заміни якісь деформаційні шви - з тієї ж серії
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:36

  uaprofi написав:
  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

Вони і були невисокі, але без метро буде невесело, тролейбуси і маршрутки всіх не перевезуть


зачем людям которые покупали хаты на уровне 100К метро? скорей всего у них есть авто или самокат. будут просто чаще пользоваться личным транспортом.

А вот тем кто живёт там давно на Голоссевском пр., васильковской или ломаносава в 5 и 9 этажках действительно не повезло - только недавно метро провели и такое

100к это средння новая двушка в районах даже не с метро.
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:40

  kingkongovets написав:
Олежан написав:кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?
військова необхідність

А инстасоски на модных Х10-15 что летают по этому мосту ночью и хвастаются пропусками наверно и есть та военная необходимость?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Олежан написав:кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?
військова необхідність

А инстасоски на модных Х10-15 что летают по этому мосту ночью и хвастаются пропусками наверно и есть та военная необходимость?
я теж їздив бо пароль знав - і шо?
не опускайся до рівня флая, барабашов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:50

kingkongovets
Ну так не ночью по "Велюрам" а наверно когда в тро работал
Те соски пароль смогут толькос вацапа в телегу скопировать а не запомнить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:52

  kingkongovets написав:
  kingkongovets написав:
Олежан написав:кстати, кто то может мне ответить на 2 вопроса:
1. какой смысл в закрытии южного моста?
2. почему когда воздушная тревога мост кирпы закрыт в одну сторону (с левого на правый)
?військова необхідність

А инстасоски на модных Х10-15 что летают по этому мосту ночью и хвастаются пропусками наверно и есть та военная необходимость?
я теж їздив бо пароль знав - і шо?
не опускайся до рівня флая, барабашов

Ты мошенник и беспредельщик. Сам признался ещё и хвастается.
Это дно
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
Ну так не ночью по "Велюрам" а наверно когда в тро работал
Те соски пароль смогут толькос вацапа в телегу скопировать а не запомнить
заздрість вбиває)

те що там іноді їздять мажори - які до речі теж можуть мати заслуги перед ЗСУ та КОВА - це правда, але киянам краще помовчати про «захоплені батальонами мости»(с), як тут дехто нещодавно висирався, просто подивіться на мапу, прикиньте сторони світу, те се - і можливо щось до вас дійде
kingkongovets
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