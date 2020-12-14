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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1145711458114591146011461>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:56

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Ще є два аварійних моста з якими треба щось робити і тоді лівий берег та правий будуть двома різними містами)


ось саме тому і є настільки важливим запуск руху по Подільському хоча б в такому усіченному форматі з проїздом через сади - бо побудовані криворукими совковими стройбанами і запроектовані дупоголовими совковими інженерами мости Патона і Метро легше знести і відбудувати заново як Шулявський ніж реконструювати, проломлюючись скріз охранні історичні статуси та пройоби в проектуванні, до речі «шашличний» Південний, на якому асфальт буде злазити завжди і завжди будуть потребувати заміни якісь деформаційні шви - з тієї ж серії

Ты достал, флудераст недоделанный
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

[quote="beee"
Ты мошенник и беспредельщик. Сам признался ещё и хвастается.
Это дно[/quote]нині я військовослужбовець, а ти я так розумію прагнеш очного конфлікту?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:04

  fox767676 написав:
  uaprofi написав:
  cherchiltank написав:Вони і були невисокі, але без метро буде невесело, тролейбуси і маршрутки всіх не перевезуть


зачем людям которые покупали хаты на уровне 100К метро? скорей всего у них есть авто или самокат. будут просто чаще пользоваться личным транспортом.

А вот тем кто живёт там давно на Голоссевском пр., васильковской или ломаносава в 5 и 9 этажках действительно не повезло - только недавно метро провели и такое

100к это средння новая двушка в районах даже не с метро.
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины

коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины Києва
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09

Першою відреагує оренда.

  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная

В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.

Першою відреагує оренда.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 гру, 2023 13:12, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  uaprofi написав:
зачем людям которые покупали хаты на уровне 100К метро? скорей всего у них есть авто или самокат. будут просто чаще пользоваться личным транспортом.

А вот тем кто живёт там давно на Голоссевском пр., васильковской или ломаносава в 5 и 9 этажках действительно не повезло - только недавно метро провели и такое

100к это средння новая двушка в районах даже не с метро.
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины

коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины Києва


За Киевом в Украине жизни нет, может на отдельных островках типа Козина или каких-то районов Львова
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 09 гру, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:15

  trololo написав:чому ТРЕБА донатити на ФПВ

https://pbs.twimg.com/media/GA3pXSnWEAA ... name=large


чому РОЗКРАДАЮТЬСЯ гроші і не налаштовується виробництво?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:17

  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная


может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:22

  flyman написав:
  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная

В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.

Першою відреагує оренда.

а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:23

  Олежан написав:
  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная


может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно

не особо они хотят деньги давать, видят к чему оно все идет
Феодал
 
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