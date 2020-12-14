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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:56
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Ще є два аварійних моста з якими треба щось робити і тоді лівий берег та правий будуть двома різними містами)
ось саме тому і є настільки важливим запуск руху по Подільському хоча б в такому усіченному форматі з проїздом через сади - бо побудовані криворукими совковими стройбанами і запроектовані дупоголовими совковими інженерами мости Патона і Метро легше знести і відбудувати заново як Шулявський ніж реконструювати, проломлюючись скріз охранні історичні статуси та пройоби в проектуванні, до речі «шашличний» Південний, на якому асфальт буде злазити завжди і завжди будуть потребувати заміни якісь деформаційні шви - з тієї ж серії
Ты достал, флудераст недоделанный
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beee
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Додано: Суб 09 гру, 2023 12:57
[quote="beee"
Ты мошенник и беспредельщик. Сам признался ещё и хвастается.
Это дно[/quote]нині я військовослужбовець, а ти я так розумію прагнеш очного конфлікту?
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kingkongovets
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:04
fox767676 написав: uaprofi написав: cherchiltank написав:
Вони і були невисокі, але без метро буде невесело, тролейбуси і маршрутки всіх не перевезуть
зачем людям которые покупали хаты на уровне 100К метро? скорей всего у них есть авто или самокат. будут просто чаще пользоваться личным транспортом.
А вот тем кто живёт там давно на Голоссевском пр., васильковской или ломаносава в 5 и 9 этажках действительно не повезло - только недавно метро провели и такое
100к это средння новая двушка в районах даже не с метро.
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из
Украины
Києва
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flyman
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:05
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
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Феодал
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09
Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.
Першою відреагує оренда.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 гру, 2023 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09
flyman написав: fox767676 написав: uaprofi написав:
зачем людям которые покупали хаты на уровне 100К метро? скорей всего у них есть авто или самокат. будут просто чаще пользоваться личным транспортом.
А вот тем кто живёт там давно на Голоссевском пр., васильковской или ломаносава в 5 и 9 этажках действительно не повезло - только недавно метро провели и такое
100к это средння новая двушка в районах даже не с метро.
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из Украины
коллапс шрт провоцирует лоубаджет автомобилизацию, пробки, и вообще эмиграцию из
Украины
Києва
За Киевом в Украине жизни нет, может на отдельных островках типа Козина или каких-то районов Львова
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 09 гру, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:15
чому РОЗКРАДАЮТЬСЯ гроші і не налаштовується виробництво?
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Олежан
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:17
Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно
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Олежан
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:22
flyman написав: Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.
Першою відреагує оренда.
а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
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Феодал
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:23
Олежан написав: Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно
не особо они хотят деньги давать, видят к чему оно все идет
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Феодал
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