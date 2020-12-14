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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34

  flyman написав:
  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная

В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.

Першою відреагує оренда.
дешевше буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі найбільші проблеми з логістикою зараз мають виникнути саме у тих хто їздить з південних околиць в центр через Либідську на авто, бо метро в принципі непогано дублюють на тій ділянці траліки та автобуси, вони як кажуть відходили вчора з Либідської щохвилини, але для нормального функціонуванні наземки в такому режимі потрібна виділена лінія і жорсткий контроль за її дотримуванням, мені навіть моторошно спрогнозувати ті майбутні затори, бо Голосівський проспект не резиновий, та й численні кінцеві маршруток з Либідської краще би кудись поприбирати на цей час, а краще б назавжди
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:59

За крок до перевороту думок©

  Феодал написав:а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Ще цікаво, який відсоток повернеться з-за кордону?

Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
Для чого/для кого ми тоді вже 21міс. намагаємось повернути втрачені території?
Ще й якою дорогою ціною!(ціною тисячів вбитих і скалічених українців!)
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:03

  hume написав:За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели

Це чудово.
Нарот мусить платити за свою тупість.

Можливо, не буде обирати клоунів і двічі зеків на найвищі посади.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 гру, 2023 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:08

  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная

Все за планом)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:11

  Феодал написав:
  Олежан написав:
  Феодал написав:Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная


может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно

не особо они хотят деньги давать, видят к чему оно все идет

10 років війни - укро бидло їліта не побудувала жодного порохового завода, жодного патронного чи снарядного завода.
З ракетами і дальніми безпілотниками - повний швах.

Гроші - лише виводяться і вивозяться звідти.

Я би не дав уродам ні одного долара.
Лише під зовнішнє управління
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:12

  Олежан написав:
  trololo написав:чому ТРЕБА донатити на ФПВ

https://pbs.twimg.com/media/GA3pXSnWEAA ... name=large


чому РОЗКРАДАЮТЬСЯ гроші і не налаштовується виробництво?


а ти шо, донатиш, щоб такі питання задавати? мілліонер, який крутить лічильники, ганьбить розкрадання. кадирівцч спитаєш, який до тебе в хату прийде
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:17

  beee написав:
  kingkongovets написав:
  kingkongovets написав:А инстасоски на модных Х10-15 что летают по этому мосту ночью и хвастаются пропусками наверно и есть та военная необходимость?
я теж їздив бо пароль знав - і шо?
не опускайся до рівня флая, барабашов

Ты мошенник и беспредельщик. Сам признался ещё и хвастается.
Это дно

Він - рил новобудівець і форумний клоун, за сумісництвом
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:23

  hume написав:За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели

Гірше буде
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