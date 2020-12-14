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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34
flyman написав: Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
В ютубах казали, що Вєталь мав би буди новим кандидатом від фронди ПАПи, але так як ПАПа непрохідний, то мав іти Вєталь, подивимся як утонувше метро підніме рейтинг кандидата.
Дрожай вангую в Ірпені/Бучі, поки ще не устала червона гілка ШРТ та приміське ШРТ.
Першою відреагує оренда.
дешевше буде
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:39
до речі найбільші проблеми з логістикою зараз мають виникнути саме у тих хто їздить з південних околиць в центр через Либідську на авто, бо метро в принципі непогано дублюють на тій ділянці траліки та автобуси, вони як кажуть відходили вчора з Либідської щохвилини, але для нормального функціонуванні наземки в такому режимі потрібна виділена лінія і жорсткий контроль за її дотримуванням, мені навіть моторошно спрогнозувати ті майбутні затори, бо Голосівський проспект не резиновий, та й численні кінцеві маршруток з Либідської краще би кудись поприбирати на цей час, а краще б назавжди
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:54
За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели
Востаннє редагувалось hume
в Суб 09 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:59
Феодал написав:
а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Ще цікаво, який відсоток повернеться з-за кордону?
Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
Для чого/для кого ми тоді вже 21міс. намагаємось повернути втрачені території?
Ще й якою дорогою ціною!(ціною тисячів вбитих і скалічених українців!)
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:03
hume написав:
За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели
Це чудово.
Нарот мусить платити за свою тупість.
Можливо, не буде обирати клоунів і двічі зеків на найвищі посади.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 гру, 2023 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:08
Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
Все за планом)))
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:11
Феодал написав: Олежан написав: Феодал написав:
Всем привет, как вам декоммунизация метрополитена? Как думаете это к дорожай?
Сегодня слышал что станция Контрактовая площадь тоже проблемная
может это повод у доноров запросить 100500 миллиардов долларов чтоб снова было что пилить
а то яйца по 17грн как-то палевно
не особо они хотят деньги давать, видят к чему оно все идет
10 років війни - укро бидло їліта не побудувала жодного порохового завода, жодного патронного чи снарядного завода.
З ракетами і дальніми безпілотниками - повний швах.
Гроші - лише виводяться і вивозяться звідти.
Я би не дав уродам ні одного долара.
Лише під зовнішнє управління
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:12
Олежан написав:
чому РОЗКРАДАЮТЬСЯ гроші і не налаштовується виробництво?
а ти шо, донатиш, щоб такі питання задавати? мілліонер, який крутить лічильники, ганьбить розкрадання. кадирівцч спитаєш, який до тебе в хату прийде
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:17
beee написав: kingkongovets написав: kingkongovets написав:
А инстасоски на модных Х10-15 что летают по этому мосту ночью и хвастаются пропусками наверно и есть та военная необходимость?
я теж їздив бо пароль знав - і шо?
не опускайся до рівня флая, барабашов
Ты мошенник и беспредельщик. Сам признался ещё и хвастается.
Это дно
Він - рил новобудівець і форумний клоун, за сумісництвом
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:23
hume написав:
За последнее десятилетие между метро демеевская и окружной появилось много современных жилых комплексов с тысячами квартир. Думаю личный транспорт счастливых обладателей квартир в новых жк и новые наземные перевозчики приведут к транспортному коллапсу, которого мы ещё не видели
Гірше буде
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