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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:33

  Успіх написав:
  Феодал написав:а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Ще цікаво, який відсоток повернеться з-за кордону?

Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
Для чого/для кого ми тоді вже 21міс. намагаємось повернути втрачені території?
Ще й якою дорогою ціною!(ціною тисячів вбитих і скалічених українців!)

У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:40

  Investor_K написав:Гірше буде


В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро! :shock: В принципі очікувано але все ж сумно плять.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  Investor_K написав:Гірше буде


В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро! :shock: В принципі очікувано але все ж сумно плять.
багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього
радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно
kingkongovets
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  #<1 ... 11458114591146011461
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