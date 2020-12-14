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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:33
Успіх написав: Феодал написав:
а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Ще цікаво, який відсоток повернеться з-за кордону?
Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
Для чого/для кого ми тоді вже 21міс. намагаємось повернути втрачені території?
Ще й якою дорогою ціною!(ціною тисячів вбитих і скалічених українців!)
У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:40
Investor_K написав:
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
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drevlyanin
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:59
drevlyanin написав: Investor_K написав:
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього
радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно
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