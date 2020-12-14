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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:33
Успіх написав: Феодал написав:
а я думаю что теперь еще больше людей захочет уехать, все это очень печально
Ще цікаво, який відсоток повернеться з-за кордону?
Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
Для чого/для кого ми тоді вже 21міс. намагаємось повернути втрачені території?
Ще й якою дорогою ціною!(ціною тисячів вбитих і скалічених українців!)
У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:40
Investor_K написав:
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
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drevlyanin
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:59
drevlyanin написав: Investor_K написав:
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього
радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно
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kingkongovets
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:04
kingkongovets написав: drevlyanin написав: Investor_K написав:
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього
радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно
ви все кажете правильно, але в мене одне питання - якщо про проблемність тієї ділянки було відомо ще в 2010 році, чому весь цей час не займались попередженням і профілактикою? що заважало акуратно прати пробюи, робити тести і т.д. не блокуючи роботу. тому що зараз зупинка на 2 місяці тільки для досліджень, тому, що невідома ситуація і неможливо прорахувати ризики експлуатації. за це ж ну хоч хтось має відповісти?
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trololo
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:17
trololo написав: kingkongovets написав:
drevlyanin написав:[quote="5657755:Investor_K"]
Гірше буде
В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!
В принципі очікувано але все ж сумно плять.
багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього
радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно
ви все кажете правильно, але в мене одне питання - якщо про проблемність тієї ділянки було відомо ще в 2010 році, чому весь цей час не займались попередженням і профілактикою? що заважало акуратно прати пробюи, робити тести і т.д. не блокуючи роботу. тому що зараз зупинка на 2 місяці тільки для досліджень, тому, що невідома ситуація і неможливо прорахувати ризики експлуатації. за це ж ну хоч хтось має відповісти?[/quote]відкрито кримінальну справу і якщо там дійсно будуть виявлені порушення нагляду та експлуатації в уповноважених осіб, на них звичайно ж радісно навішають усіх собак, але я чомусь впевнений, що всі регламентні роботи та ремонти там проводились вчасно, ситуація пильно мониторилась і з перекриттям руху тягнули до останнього, як було з Шулявським і як зараз є з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати
зи:
схему руху на Либідській поміняли, тепер там може розвертатися лише ГТ, а всі інші мають встроюватися в чергу на Ковпака - ласкаво просимо до пекла, кароч(
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:23
trololo написав: Олежан написав:
чому РОЗКРАДАЮТЬСЯ гроші і не налаштовується виробництво?
а ти шо, донатиш, щоб такі питання задавати? мілліонер, який крутить лічильники, ганьбить розкрадання. кадирівцч спитаєш, який до тебе в хату прийде
Как субсидия в этом году - оформилась?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:41
kingkongovets написав:
ділянка між Либідською та Деміївською завжди була найскладнішою, найпроблемнішою та найнебезпечнішою в усьому київському метро
вона пролягає під руслом Либеді, та - що найгірше - під десятками метрів пливунів, просякнених водою грунтів, які знаходяться під величезним тиском - колись до побудови ЮЗЖД з осушенням пойми Либіді прямо на цьому місті було величезне озеро, яке ще й розливалося восени
саме через важкість проходження цієї ділянки і попередження спеціалістів про небезпечність цього будівництва Либідська довгий час була кінцевою, але «молода команда» Чорновецького потребувала гучних статусних подій і було прийнято волево рішення морозити ті плавуни холодильними установками і прокладати метро далі
про небезпечність попереджали недаремно - під час проходження до Деміївки сталося декілька аварій в яких загинуло якщо не помиляюсь 4 робітника, найбільша сталася при розкритті котлована для будівництва станції Деміївська, після якої ескалатор там довелося будувати не в кінці перона, я прямо посередині
до речі проблеми на будівництві тієї гілки продовжували відбуватися і вже при «крєпком хозяйствєннікє» Попові, який разом з Азаровим продовжили жваво перерізати стрічки, а цілі ділянки вулиць біля нових станцій продовжували просідати та обвалюватись - «але ж метро бл будували» (с) як люблять зараз накидати недалекі хейтери
що конкретно послугувало деформації швів між тюбінгами, які привели до розгерметізації - розкажуть місяці через 2, коли зроблять перші дослідження, вода там була завжди, а ось чому ситуація так сильно погіршилась останнім часом - через помилки при будівництві, через зсув пливунів, або через щось ще - скоро дізнаємось
Але як тепер заграло новими фарбами оте саме "а при Кличко не построили ни одной станции метро".
Да, не побудувано.
А при Черновецьком та Попові побудували
Так побудували, що через 10 років все пішло по ....
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