Додано: Суб 09 гру, 2023 17:17

trololo написав: kingkongovets написав: drevlyanin написав: [quote="5657755:Investor_K"]

Гірше буде



В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро! В принципі очікувано але все ж сумно плять. В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро!В принципі очікувано але все ж сумно плять. багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на нього

радіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно багато хто хоче за рахунок цього погріти дупи як наприклад рили, що вже свідомо розганяють хайп про масове переселення орендарів в очікуванні на комісійні, або вирішити власні політичні питання, як ті хто хоче мінуснути рейтинг Кличка, спробував перенаправити весь негатив на ньогорадіти, маніпулювати, або саркастопедитувати з цього приводу, та підʼйобувати людей, що опинились у важкій ситуації - низько та огидно

ви все кажете правильно, але в мене одне питання - якщо про проблемність тієї ділянки було відомо ще в 2010 році, чому весь цей час не займались попередженням і профілактикою? що заважало акуратно прати пробюи, робити тести і т.д. не блокуючи роботу. тому що зараз зупинка на 2 місяці тільки для досліджень, тому, що невідома ситуація і неможливо прорахувати ризики експлуатації. за це ж ну хоч хтось має відповісти?[/quote]відкрито кримінальну справу і якщо там дійсно будуть виявлені порушення нагляду та експлуатації в уповноважених осіб, на них звичайно ж радісно навішають усіх собак, але я чомусь впевнений, що всі регламентні роботи та ремонти там проводились вчасно, ситуація пильно мониторилась і з перекриттям руху тягнули до останнього, як було з Шулявським і як зараз є з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібатизи:схему руху на Либідській поміняли, тепер там може розвертатися лише ГТ, а всі інші мають встроюватися в чергу на Ковпака - ласкаво просимо до пекла, кароч(