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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11459114601146111462
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:18

  kingkongovets написав:з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати



та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.
Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.
У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.

Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.
smdtranz
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