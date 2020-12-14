Додано: Суб 09 гру, 2023 18:18

kingkongovets написав: з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати



з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати

та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.