Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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kingkongovets написав:ділянка між Либідською та Деміївською завжди була найскладнішою, найпроблемнішою та найнебезпечнішою в усьому київському метро вона пролягає під руслом Либеді, та - що найгірше - під десятками метрів пливунів, просякнених водою грунтів, які знаходяться під величезним тиском - колись до побудови ЮЗЖД з осушенням пойми Либіді прямо на цьому місті було величезне озеро, яке ще й розливалося восени
саме через важкість проходження цієї ділянки і попередження спеціалістів про небезпечність цього будівництва Либідська довгий час була кінцевою, але «молода команда» Чорновецького потребувала гучних статусних подій і було прийнято волево рішення морозити ті плавуни холодильними установками і прокладати метро далі
про небезпечність попереджали недаремно - під час проходження до Деміївки сталося декілька аварій в яких загинуло якщо не помиляюсь 4 робітника, найбільша сталася при розкритті котлована для будівництва станції Деміївська, після якої ескалатор там довелося будувати не в кінці перона, я прямо посередині
до речі проблеми на будівництві тієї гілки продовжували відбуватися і вже при «крєпком хозяйствєннікє» Попові, який разом з Азаровим продовжили жваво перерізати стрічки, а цілі ділянки вулиць біля нових станцій продовжували просідати та обвалюватись - «але ж метро бл будували» (с) як люблять зараз накидати недалекі хейтери
що конкретно послугувало деформації швів між тюбінгами, які привели до розгерметізації - розкажуть місяці через 2, коли зроблять перші дослідження, вода там була завжди, а ось чому ситуація так сильно погіршилась останнім часом - через помилки при будівництві, через зсув пливунів, або через щось ще - скоро дізнаємось
Але як тепер заграло новими фарбами оте саме "а при Кличко не построили ни одной станции метро".
Да, не побудувано. А при Черновецьком та Попові побудували Так побудували, що через 10 років все пішло по ....
зрозуміло, що винні всі папіредники, клятий совок, Грушевський, Мазепа, Хмельницький, княгиня Ольга і т.д. в глибину віків
kingkongovets написав:з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати
та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки. Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят. У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.
Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.
smdtranz написав:та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки. Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят. У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.
1) дехто вважає, що Подільський - це для розгрузки Північного, поліпшення транспортної логістики Трої та можливості протягнення туди метро, але насправді цей проєкт набагато амбітніший, Подільский мостовий перехід якраз і має стати новою транзитною транспортною хордою міста і дати можливість закрити Патона та Метро для реконструкції, як це відбулося з десятками мостів та шляхопроводів Києва саме під час каденції Кличка - до речі! бо Шулявський вперше горів ще за Чорновецького і ані він, ані Попов нічого там не зробили, проте декілька разів відкривали Поштову
2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників