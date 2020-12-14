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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:03

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:ділянка між Либідською та Деміївською завжди була найскладнішою, найпроблемнішою та найнебезпечнішою в усьому київському метро
вона пролягає під руслом Либеді, та - що найгірше - під десятками метрів пливунів, просякнених водою грунтів, які знаходяться під величезним тиском - колись до побудови ЮЗЖД з осушенням пойми Либіді прямо на цьому місті було величезне озеро, яке ще й розливалося восени

саме через важкість проходження цієї ділянки і попередження спеціалістів про небезпечність цього будівництва Либідська довгий час була кінцевою, але «молода команда» Чорновецького потребувала гучних статусних подій і було прийнято волево рішення морозити ті плавуни холодильними установками і прокладати метро далі

про небезпечність попереджали недаремно - під час проходження до Деміївки сталося декілька аварій в яких загинуло якщо не помиляюсь 4 робітника, найбільша сталася при розкритті котлована для будівництва станції Деміївська, після якої ескалатор там довелося будувати не в кінці перона, я прямо посередині

до речі проблеми на будівництві тієї гілки продовжували відбуватися і вже при «крєпком хозяйствєннікє» Попові, який разом з Азаровим продовжили жваво перерізати стрічки, а цілі ділянки вулиць біля нових станцій продовжували просідати та обвалюватись - «але ж метро бл будували» (с) як люблять зараз накидати недалекі хейтери

що конкретно послугувало деформації швів між тюбінгами, які привели до розгерметізації - розкажуть місяці через 2, коли зроблять перші дослідження, вода там була завжди, а ось чому ситуація так сильно погіршилась останнім часом - через помилки при будівництві, через зсув пливунів, або через щось ще - скоро дізнаємось

Зображення

Але як тепер заграло новими фарбами оте саме "а при Кличко не построили ни одной станции метро".

Да, не побудувано.
А при Черновецьком та Попові побудували
Так побудували, що через 10 років все пішло по ....

зрозуміло, що винні всі папіредники, клятий совок, Грушевський, Мазепа, Хмельницький, княгиня Ольга і т.д. в глибину віків
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:06

  drevlyanin написав:
  Investor_K написав:Гірше буде


В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро! :shock: В принципі очікувано але все ж сумно плять.

Аварія в мізках. Насамперед.

Треба було або наземне метро робити, або відмовитись взагалі,якщо грунти складні
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:17

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
  Investor_K написав:Гірше буде


В мене складається враження, що чимало людей радіє факту аварії в метро! :shock: В принципі очікувано але все ж сумно плять.

Аварія в мізках. Насамперед.

Треба було або наземне метро робити, або відмовитись взагалі,якщо грунти складні

Треба моніторити і робити профілактику (або міняти на ліпше, якщо воно вже непридатне), а не "менше годувати і більше доїти" інфрастуркуру. А не спихувати на клятий совок і попередників.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 гру, 2023 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:18

  kingkongovets написав:з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати



та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.
Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.
У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.

Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.
Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.
У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.


1) дехто вважає, що Подільський - це для розгрузки Північного, поліпшення транспортної логістики Трої та можливості протягнення туди метро, але насправді цей проєкт набагато амбітніший, Подільский мостовий перехід якраз і має стати новою транзитною транспортною хордою міста і дати можливість закрити Патона та Метро для реконструкції, як це відбулося з десятками мостів та шляхопроводів Києва саме під час каденції Кличка - до речі!
бо Шулявський вперше горів ще за Чорновецького і ані він, ані Попов нічого там не зробили, проте декілька разів відкривали Поштову

2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?
просту людину забанили в гуглі?

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/2023 ... 309970?amp
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:19

  Investor_K написав:Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?

На ввелосипеді, чи на самокаті, чи на громадському транспорті))))
Або персональною євробляхою)))


Погані новини для Кржн.
Ай-Ті накривається мідним тазом.

Толку для ВВП держави від них не було (1% ВВП), проте хоть щось заробляли собі.
І хизувались, які ми круті!
Свято життя закінчено, пора знову картоплю вирощувати, як в 1990-ті
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:31

  Frant написав:
  Investor_K написав:Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?

На ввелосипеді, чи на самокаті, чи на громадському транспорті))))
Або персональною євробляхою)))


Погані новини для Кржн.
Ай-Ті накривається мідним тазом.

Толку для ВВП держави від них не було (1% ВВП), проте хоть щось заробляли собі.
І хизувались, які ми круті!
Свято життя закінчено, пора знову картоплю вирощувати, як в 1990-ті

Який сорт картоплі порадите? І головне - місце для вирощування у кварталі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:35

  Frant написав:Погані новини для Кржн.
Ай-Ті накривається мідним тазом.

Толку для ВВП держави від них не було (1% ВВП), проте хоть щось заробляли собі.
І хизувались, які ми круті!
Свято життя закінчено, пора знову картоплю вирощувати, як в 1990-ті

Большинство из них были на едином налоге.

Главное это деньги, которые они зарабатывали и тратили внутри страны.
hume
 
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