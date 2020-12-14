kingkongovets написав:

ділянка між Либідською та Деміївською завжди була найскладнішою, найпроблемнішою та найнебезпечнішою в усьому київському метровона пролягає під руслом Либеді, та - що найгірше - під десятками метрів пливунів, просякнених водою грунтів, які знаходяться під величезним тиском - колись до побудови ЮЗЖД з осушенням пойми Либіді прямо на цьому місті було величезне озеро, яке ще й розливалося восенисаме через важкість проходження цієї ділянки і попередження спеціалістів про небезпечність цього будівництва Либідська довгий час була кінцевою, але «молода команда» Чорновецького потребувала гучних статусних подій і було прийнято волево рішення морозити ті плавуни холодильними установками і прокладати метро даліпро небезпечність попереджали недаремно - під час проходження до Деміївки сталося декілька аварій в яких загинуло якщо не помиляюсь 4 робітника, найбільша сталася при розкритті котлована для будівництва станції Деміївська, після якої ескалатор там довелося будувати не в кінці перона, я прямо посерединідо речі проблеми на будівництві тієї гілки продовжували відбуватися і вже при «крєпком хозяйствєннікє» Попові, який разом з Азаровим продовжили жваво перерізати стрічки, а цілі ділянки вулиць біля нових станцій продовжували просідати та обвалюватись - «але ж метро бл будували» (с) як люблять зараз накидати недалекі хейтерищо конкретно послугувало деформації швів між тюбінгами, які привели до розгерметізації - розкажуть місяці через 2, коли зроблять перші дослідження, вода там була завжди, а ось чому ситуація так сильно погіршилась останнім часом - через помилки при будівництві, через зсув пливунів, або через щось ще - скоро дізнаємось