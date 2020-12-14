|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:37
smdtranz написав: kingkongovets написав:
з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати
та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.
Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.
У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.
Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.
Вже писав вище, що завантажити більше міську електричку, хоча би зробивши підвіз із Теремків до Київ-Волинський.
Додатковий варіант: продовжити швидкісний трамвай від Борщагівки до Теремків.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2733 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:38
kingkongovets написав:
2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників
Лише за Шулявський Кличко вже має сидіти, видно маєш відношення до кличковської банди якщо захищаєш.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:41
unicdima написав: kingkongovets написав:
2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників
Лише за Шулявський Кличко вже має сидіти, видно маєш відношення до кличковської банди якщо захищаєш.
якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:44
kingkongovets написав:
якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук
Ну да, тіпа не було справи проти Кличка за Шулявський.
Весь Київ про це знає, а ти перший раз чуєш. Як я і казав, рильце в пуху.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:53
unicdima написав: kingkongovets написав:
якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук
Ну да, тіпа не було справи проти Кличка за Шулявський.
Весь Київ про це знає, а ти перший раз чуєш. Як я і казав, рильце в пуху.
«весь Київ про це знає» означає лише що ніхто нічого не знає і не може довести)
а то шо кажуть ображені ділочки зі знесених мафів, та такі ж ображені таксисти та курʼєри що мешкають в єбенях і сприймають центр виключно як годувальню і місце де можна розводити лохів - нікого окрім цих ображених не цікавить
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:00
Frant написав: Investor_K написав:
Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?
На ввелосипеді, чи на самокаті, чи на громадському транспорті))))
Або персональною євробляхою)))
Погані новини для Кржн.
Ай-Ті накривається мідним тазом.
Толку для ВВП держави від них не було (1% ВВП), проте хоть щось заробляли собі.
І хизувались, які ми круті!
Свято життя закінчено, пора знову картоплю вирощувати, як в 1990-ті
Это у вас из кулуаров от профФессоров и миллионеров инсайд ?
C какого числа накрывается, есть неделя, месяц ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:02
І про картоплю..
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9350
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:17
Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:18
kingkongovets написав:
«весь Київ про це знає» означає лише що ніхто нічого не знає і не може довести)
а то шо кажуть ображені ділочки зі знесених мафів, та такі ж ображені таксисти та курʼєри що мешкають в єбенях і сприймають центр виключно як годувальню і місце де можна розводити лохів - нікого окрім цих ображених не цікавить
Злив зараховано.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1342
|5380022
|
|
|24349
|16359459
|
|
|3
|14472
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|