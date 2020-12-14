RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:37

  smdtranz написав:
  kingkongovets написав:з мостами Метро і особливо з Патона - бо реальний спадок після комуняк та крєпкіх хозяйствєнніков плачевний і там конюшні ще вигрібати і вигрібати



та да, понастроили мостов да метра, а теперь бедному кличку обслуживай и отвечай за косяки.
Мосту Патона 70 лет, а метрошному 60 уже, если что. Пока стоят.
У Киева нет нормальной окружной с мостами и левобережной частью, весь трафик транзитный прется на Южный мост, на который он не рассчитан, и частично на Северный. И этот вопрос для 5-миллионного города неподьемный в принципе. Тут хоть бы шулявский домучать, проект века, путепровод с развязкой. 5 лет строится уже.

Боюсь, что и синюю ветку щас раскопают, потом проект реконструкции, потом опять суды, потом украдут деньги, потом новый тендер и все остальное — через года 3 поедет, если деревья не вырастут на станциях, как на площадке метро на Виноградарь.

Вже писав вище, що завантажити більше міську електричку, хоча би зробивши підвіз із Теремків до Київ-Волинський.
Додатковий варіант: продовжити швидкісний трамвай від Борщагівки до Теремків.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:38

  kingkongovets написав:2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників

Лише за Шулявський Кличко вже має сидіти, видно маєш відношення до кличковської банди якщо захищаєш.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників

Лише за Шулявський Кличко вже має сидіти, видно маєш відношення до кличковської банди якщо захищаєш.
якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10820
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:44

  kingkongovets написав:якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук

Ну да, тіпа не було справи проти Кличка за Шулявський.
Весь Київ про це знає, а ти перший раз чуєш. Як я і казав, рильце в пуху.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:якщо б дійсно на нього було хоча б щось - він би сидів вже давним-давно а Києвом керувала би якась верещук

Ну да, тіпа не було справи проти Кличка за Шулявський.
Весь Київ про це знає, а ти перший раз чуєш. Як я і казав, рильце в пуху.
«весь Київ про це знає» означає лише що ніхто нічого не знає і не може довести)
а то шо кажуть ображені ділочки зі знесених мафів, та такі ж ображені таксисти та курʼєри що мешкають в єбенях і сприймають центр виключно як годувальню і місце де можна розводити лохів - нікого окрім цих ображених не цікавить
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10820
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:00

  Frant написав:
  Investor_K написав:Це все демагогія. Як доїхати до Теремків простій людині від урядового кварталу?

На ввелосипеді, чи на самокаті, чи на громадському транспорті))))
Або персональною євробляхою)))


Погані новини для Кржн.
Ай-Ті накривається мідним тазом.

Толку для ВВП держави від них не було (1% ВВП), проте хоть щось заробляли собі.
І хизувались, які ми круті!
Свято життя закінчено, пора знову картоплю вирощувати, як в 1990-ті


Это у вас из кулуаров от профФессоров и миллионеров инсайд ?
C какого числа накрывается, есть неделя, месяц ?
fox767676
 
Повідомлень: 997
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

І про картоплю..
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9350
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:17

Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
fox767676
 
Повідомлень: 997
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:18

  kingkongovets написав:«весь Київ про це знає» означає лише що ніхто нічого не знає і не може довести)
а то шо кажуть ображені ділочки зі знесених мафів, та такі ж ображені таксисти та курʼєри що мешкають в єбенях і сприймають центр виключно як годувальню і місце де можна розводити лохів - нікого окрім цих ображених не цікавить

Злив зараховано.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11458114591146011461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1342 5380022
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 20:11
vitaliiangel
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24349 16359459
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 17:13
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 14472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1640)
09.12.2023 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.