fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
Авжеж.
Прогорівші айтишники мріють найняти на чороноробні роботи професорів і академіків.
Коштів вистачить? Академіки і професори не останній шмат хліба доїдають.
Може варто реально зайнятись декому диверсифікацією??
В таксі, чи в парковщики, чи на будівництво?