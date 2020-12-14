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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:31

  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

Авжеж.
Прогорівші айтишники мріють найняти на чороноробні роботи професорів і академіків.
Коштів вистачить? Академіки і професори не останній шмат хліба доїдають.

Може варто реально зайнятись декому диверсифікацією??
В таксі, чи в парковщики, чи на будівництво?
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це вам не Велике Будівництво

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