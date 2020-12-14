це вам не Велике Будівництво
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 23:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це вам не Велике Будівництво
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:21
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Никто не подскажет, когда-то на форуме читал лендлордов, как они сдавали квартиры и и выстраивали отношения с арендаторами. Был там еще активным участником некто Борода. Это была отдельная ветка, или здесь же обсуждалось?
Додано: Нед 10 гру, 2023 02:42
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
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