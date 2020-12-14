це вам не Велике Будівництво
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 23:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це вам не Велике Будівництво
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:21
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Никто не подскажет, когда-то на форуме читал лендлордов, как они сдавали квартиры и и выстраивали отношения с арендаторами. Был там еще активным участником некто Борода. Это была отдельная ветка, или здесь же обсуждалось?
Додано: Нед 10 гру, 2023 02:42
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Додано: Нед 10 гру, 2023 05:02
Населення Чернігова і Чернігівської області - зменшується з катастрофічною швидкістю.
Те, що в твоєму дворі нікуди машину поставити, це ні про що не говорить.
Точніше, це свідчить про твою обмеженість, упередженість, примітивність, містечковість і нездатність мислити масштабно.
Ти повністю ігноруєш статистику, що свідчить про проблеми з твоєю освітою і загальним рівнем знань.
Якщо провести аналогії з лікарнею, ти міряєш температуру у одного хворого і кажеш, що в лікарні все добре.
Наявність ще сотні хворих - тебе абсолютно не турбує.
Признайся, ти був трієшником в школі? Вищу освіту маєш, гуманітарного профілю?
Додано: Нед 10 гру, 2023 07:00
Допоки володіння автомобілем (як сам факт) може бути абсолютно безкоштовним (обовʼязкового ТО - нема, обовʼязкового дорожнього збору - нема, податку - нема, за стоянку можна не платити , не фарбувати корча, їздити на лисій гумі) , доти індикатор РН по автомобілям буде не коректним.
Корч може виїзджати 3 рази на рік, і його не будуть продавати. Збільшуючи зьобрину статистику.
В сімʼї може бути 2-3 корчі, замість одного. І це перекриє навіть еміграцію 50% жителів Чернігова.
Додано: Нед 10 гру, 2023 08:10
Крім міських єврокорчів, ще є сільські "Жигулі" і "Москвічі", ще СРСРівської епохи. Їздять на них небагато, і стоять вони в гаражах. Передаються в спадок.
Їх чимало, і вони також попадають в зебрину псевдостатистику.
Тому, тому - рахувати населення по кількості автомобілів і сім-карт можуть лише депіли і зепіли.
Додано: Нед 10 гру, 2023 09:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ще рік війни - і буде 20%
а так як війна буде багато років - то 99% не повернуться
я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні
залишаться тільки військові, поліцаї та прокурори.
ну ще шар населення - це пенсіонери які нікуди не поїдуть
ті хто може думати - вже поїхав чи поїде
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 10 гру, 2023 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 09:50
Не видумуй.
Хто хотів виїхати, вже виїхав.
Без досконально знання місцевої мови (мінімум два-три роки вчити), без актуальної професії - там нічого робити.
Твої 99% - це, мабуть, 75% виборців , які проголосували за зе- і грьобаних слуг? За "війни не буде", за "будемо в травні в Харкові смажити шашлики"?
Додано: Нед 10 гру, 2023 09:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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