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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1145911460114611146211463>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це вам не Велике Будівництво

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:21

  kingkongovets написав:це вам не Велике Будівництво

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а що в Київ не має свого бюджету, чи весь шик за державний?
мостовий перехід на десятки ярдів гривень теж із бюджету міста?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Никто не подскажет, когда-то на форуме читал лендлордов, как они сдавали квартиры и и выстраивали отношения с арендаторами. Был там еще активным участником некто Борода. Это была отдельная ветка, или здесь же обсуждалось?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 02:42

  Феодал написав:У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так

Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 05:02

  Zebra написав:
  Феодал написав:У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так

Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Населення Чернігова і Чернігівської області - зменшується з катастрофічною швидкістю.
Те, що в твоєму дворі нікуди машину поставити, це ні про що не говорить.
Точніше, це свідчить про твою обмеженість, упередженість, примітивність, містечковість і нездатність мислити масштабно.
Ти повністю ігноруєш статистику, що свідчить про проблеми з твоєю освітою і загальним рівнем знань.

Якщо провести аналогії з лікарнею, ти міряєш температуру у одного хворого і кажеш, що в лікарні все добре.
Наявність ще сотні хворих - тебе абсолютно не турбує.

Признайся, ти був трієшником в школі? Вищу освіту маєш, гуманітарного профілю?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 07:00

Допоки володіння автомобілем (як сам факт) може бути абсолютно безкоштовним (обовʼязкового ТО - нема, обовʼязкового дорожнього збору - нема, податку - нема, за стоянку можна не платити , не фарбувати корча, їздити на лисій гумі) , доти індикатор РН по автомобілям буде не коректним.
Корч може виїзджати 3 рази на рік, і його не будуть продавати. Збільшуючи зьобрину статистику.
В сімʼї може бути 2-3 корчі, замість одного. І це перекриє навіть еміграцію 50% жителів Чернігова.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 08:10

  Hotab написав:Допоки володіння автомобілем (як сам факт) може бути абсолютно безкоштовним (обовʼязкового ТО - нема, обовʼязкового дорожнього збору - нема, податку - нема, за стоянку можна не платити , не фарбувати корча, їздити на лисій гумі) , доти індикатор РН по автомобілям буде не коректним.
Корч може виїзджати 3 рази на рік, і його не будуть продавати. Збільшуючи зьобрину статистику.
В сімʼї може бути 2-3 корчі, замість одного. І це перекриє навіть еміграцію 50% жителів Чернігова.

Крім міських єврокорчів, ще є сільські "Жигулі" і "Москвічі", ще СРСРівської епохи. Їздять на них небагато, і стоять вони в гаражах. Передаються в спадок.
Їх чимало, і вони також попадають в зебрину псевдостатистику.

Тому, тому - рахувати населення по кількості автомобілів і сім-карт можуть лише депіли і зепіли.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((


ще рік війни - і буде 20%

а так як війна буде багато років - то 99% не повернуться

я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні

залишаться тільки військові, поліцаї та прокурори.
ну ще шар населення - це пенсіонери які нікуди не поїдуть

ті хто може думати - вже поїхав чи поїде
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 10 гру, 2023 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:50

  Олежан написав:
  Успіх написав:Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((


я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні

Не видумуй.
Хто хотів виїхати, вже виїхав.

Без досконально знання місцевої мови (мінімум два-три роки вчити), без актуальної професії - там нічого робити.

Твої 99% - це, мабуть, 75% виборців , які проголосували за зе- і грьобаних слуг? За "війни не буде", за "будемо в травні в Харкові смажити шашлики"?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Хто хотів виїхати, вже виїхав.

Без досконально знання місцевої мови (мінімум два-три роки вчити), без актуальної професії - там нічого робити.

не видумуй
не у всіх є інваліндість або батьки з інвалідністю
не всї хочуть перепливати тису
Олежан
 
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