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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 гру, 2023 09:55
Олежан написав: Успіх написав:
Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
ще рік війни - і буде 20%
а так як війна буде багато років - то 99% не повернуться
я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні
Питання не в тому, коли цих 99% людей випустять, а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни? Відповідь усім очевидна...
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roberto dark
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:58
roberto dark написав:
а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни?
будуть. у всіх будуть родичи які вже отримали пмж
далі діє обєднання з сімєю
Востаннє редагувалось Олежан
в Нед 10 гру, 2023 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:59
roberto dark написав: Олежан написав: Успіх написав:
Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((
ще рік війни - і буде 20%
а так як війна буде багато років - то 99% не повернуться
я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні
Питання не в тому, коли цих 99% людей випустять, а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни?
Звісно, не будуть.
Західні країни можуть прийняти тих, хто готовий ішачити на чорнових роботах. За копійки.
І висококваліфікованих спеціалістів (якщо ті знайдуть роботу).
Тих, хто з грошами (хоча би 200 000 євро)
Пересічного шаровика - ні, не візьмуть
Там черги арабів і негрів стоять.
За ними слід влаштовуватись
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 10 гру, 2023 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:03
Олежан написав: roberto dark написав:
а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни?
будуть. у всіх будуть родичи які вже отримали пмж
далі діє обєднання з сімєю
ПМЖ чи гуманітарний тимчасовий захист, який закінчується на початку 2025 року? Звичайно будуть просочуватися різними способами, по по можливості. Хтось заміж вийде і т.д, але це точно не 99% і близько.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:04
roberto dark написав: Олежан написав: roberto dark написав:
а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни?
будуть. у всіх будуть родичи які вже отримали пмж
далі діє обєднання з сімєю
ПМЖ чи гуманітарний тимчасовий захист, який закінчується на початку 2025 року? Звичайно будуть просочуватися різними способами, по по можливості. Хтось заміж вийде і т.д, але це точно не 99% і близько.
коли війна закінчиться діти вже закінчать там школи та інститути
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:05
roberto dark написав:
який закінчується на початку 2025 року?
а шо війна закінчується в 2025 році?
війна на десятки років
будуть подовжувати
до 35-45 року
Востаннє редагувалось Олежан
в Нед 10 гру, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:08
Олежан написав: roberto dark написав:
який закінчується на початку 2025 року?
а шо війна закінчується в 2025 році?
будуть подовжувати
до 35-45 року
Маячня.
"Розмови простаків - як тріск хвороста у вогні"
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 10 гру, 2023 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:09
Frant написав: Олежан написав: roberto dark написав:
який закінчується на початку 2025 року?
а шо війна закінчується в 2025 році?
будуть подовжувати
до 35-45 року
Маячня.
ну і професоре? коли кінець війни?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:12
Frant написав:
Звісно, не будуть.
Західні країни можуть прийняти тих, хто готовий ішачити на чорнових роботах. За копійки.
І висококваліфікованих спеціалістів (якщо ті знайдуть роботу).
Тих, хто з грошами (хоча би 200 000 євро)
Пересічного шаровика - ні, не візьмуть
Там черги арабів і негрів стоять.
За ними слід влаштовуватись
+ Наприклад, той самий шаровик Віталіьєн - готовий проживати в єпенях, їздити на самокаті по сугробах і заробляти копійки на "шабашках" в Києві, за "чорний кеш". Але їхати горбатитись в Європу, навіть за тисячі євро, щось НЕ ДУЖЕ СПІШИТЬ ))
P.S. Наскільки мені відомо, питання із дозволом на виїзд вирішується за кругленьку суму на раз-два.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:15
roberto dark написав:
Але їхати горбатитись в Європу, навіть за тисячі євро, щось НЕ ДУЖЕ СПІШИТЬ ))
спасибо что не забываете про меня . Я это ценю.
roberto dark написав:
шаровик Віталіьєн - готовий проживати в єпенях, їздити на самокаті по сугробах і заробляти копійки на "шабашках" в Києві,
Для справки, я люблю лёгкие деньги и шоб не было начальства от слова вообще. На собеседованиях так и говорю, что начальству придётся уволиться. А шо им остаётся. Со мной тяжело спорить.
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_Klim
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