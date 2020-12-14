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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11460114611146211463
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:21

  kingkongovets написав:2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників


там кроме съезда еще куча работы, со стороны станции метро до сих пор нет никакого благоустройства, на кучах строительного мусора уже деревья растут. сколь помню, там еще долго шли суды по банкротству Микитася с его конторой и расследованием того, куда он спустил 2 ярда бюджетных денег, выделенных на стройку.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:25

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:Але їхати горбатитись в Європу, навіть за тисячі євро, щось НЕ ДУЖЕ СПІШИТЬ ))
спасибо что не забываете про меня . Я это ценю.
  roberto dark написав:шаровик Віталіьєн - готовий проживати в єпенях, їздити на самокаті по сугробах і заробляти копійки на "шабашках" в Києві,
Для справки, я люблю лёгкие деньги и шоб не было начальства от слова вообще. На собеседованиях так и говорю, что начальству придётся уволиться. А шо им остаётся. Со мной тяжело спорить.

Ти коли купиш собі б/у "Ланос", любитель легких грошей?
І телефон нормальний, з невигорівшою матрицею?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:28

  roberto dark написав:
  Frant написав:Звісно, не будуть.
Західні країни можуть прийняти тих, хто готовий ішачити на чорнових роботах. За копійки.
І висококваліфікованих спеціалістів (якщо ті знайдуть роботу).
Тих, хто з грошами (хоча би 200 000 євро)

Пересічного шаровика - ні, не візьмуть
Там черги арабів і негрів стоять.
За ними слід влаштовуватись

+ Наприклад, той самий шаровик Віталіьєн - готовий проживати в єпенях, їздити на самокаті по сугробах і заробляти копійки на "шабашках" в Києві, за "чорний кеш". Але їхати горбатитись в Європу, навіть за тисячі євро, щось НЕ ДУЖЕ СПІШИТЬ ))

P.S. Наскільки мені відомо, питання із дозволом на виїзд вирішується за кругленьку суму на раз-два.

Вітальєнів в Європі - своїх повно)))
І європейського, і арабського, і африканського розливу.
Всі вони хочуть шари і не бажають напружуватися.
І рівень освіти у них, кульгає на обидві ноги, щоб не сказати гірше)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:30

  roberto dark написав:
  Олежан написав:
  Успіх написав:Моя знайома в тилу казала(так як має і родичів за кордоном і багато друзів/знайомих там) - що думає, що повернуться десь +/-30%. Печалька((


ще рік війни - і буде 20%

а так як війна буде багато років - то 99% не повернуться

я тобі більше скажу.
99% людей які не змогли виїхати - вони виїдуть як тільки будуть відкриті кордони.
всі вони кажіть в один голос - ми не хочемо витрачати своє життя на відбудову. ми хочемо жити в цивілізованій та розвинутій країні

Питання не в тому, коли цих 99% людей випустять, а чи будуть їх ПРИЙМАТИ, хоча би як зараз, у ЦИВІЛІЗОВАНІ та РОЗВИНУТІ країни? Відповідь усім очевидна...

звичайно, прийматимуть з радістю палестинців і сирійців, вони ж так легко приймають європейські цінності та інтегруються в західне суспільство, не те що українці
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:36

  Frant написав:І телефон нормальний,
я б/у не покупаю . телефон вот позавчера новый купил. так что всё норм. Кукусик не переживай за меня
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vitaliiangel
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