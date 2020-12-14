Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:2) стосовно Шулявського - від моменту коли остаточно перекрили старий шляхопровід і до моменту коли по вже новому проїхав на квадроциклі Кличко в новорічному вбранні пройшло 10 місяців і я вважаю це гарним результатом, що стосується досі недобудованого зʼїзду, який має бути побудований на місті 5го цеху - то це виключно бюрократична казуїстика та неадекватні хотєлки Держмайна, а не проблеми в КМДА, або у будівельників
там кроме съезда еще куча работы, со стороны станции метро до сих пор нет никакого благоустройства, на кучах строительного мусора уже деревья растут. сколь помню, там еще долго шли суды по банкротству Микитася с его конторой и расследованием того, куда он спустил 2 ярда бюджетных денег, выделенных на стройку.
Frant написав:Звісно, не будуть. Західні країни можуть прийняти тих, хто готовий ішачити на чорнових роботах. За копійки. І висококваліфікованих спеціалістів (якщо ті знайдуть роботу). Тих, хто з грошами (хоча би 200 000 євро)
Пересічного шаровика - ні, не візьмуть Там черги арабів і негрів стоять. За ними слід влаштовуватись
Они планомерно встраивают украинских детей в свою жизнь и отпускать их не намерены. Например в Англии украинцы не приравнены к беженцам, пользуются теми же благами что и англичане. Уверен в других странах то же самое. Внешне украинцы это европейцы, а значит каждый из них может стать немцем, англичанином, французом. В отличии от условного араба, или негра, которые так и будут жить по своим арабским законам. Возможно взрослое поколение вернётся, но молодёжь они уже не отпустят
бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення? отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою! гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти дякую
Феодал написав:У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите. В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях. Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу. Такий убогий))) Явно з бувших трієшників.
smdtranz написав:там кроме съезда еще куча работы, со стороны станции метро до сих пор нет никакого благоустройства, на кучах строительного мусора уже деревья растут. сколь помню, там еще долго шли суды по банкротству Микитася с его конторой и расследованием того, куда он спустил 2 ярда бюджетных денег, выделенных на стройку.
благоустрій навколишньої території на пропускну спропожність розвʼязки не впливає, та й кажуть що це взагалі зараз не на часі, а може чекають знесення цеху щоб зробити це заразом, суди нехай судять на то вони й суди, головне - через 10 місяців новий шляхопровід поїхав, ну так - ще неякісний стовп впав, але його виробник потім усунув і ці недоліки, а от питання чому Шулявським (як і іншими мостами) до Кличка ніхто не займався так і залишається без відповіді
Феодал написав:У мене теж ці питання, чим довше це все продовжується тим менше людей повернеться, і кінець війни нажаль не вирішить всіх наших нових проблем. Шкода що все так
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите. В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях. Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу. Такий убогий))) Явно з бувших трієшників.
пане Frant, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так Але, така ситуація, як описав Zebra, у кожному дворі
За мене не переживайте,я читаю інформацію з різних джерел, в тому числі цифрову і здатен її осмислити. Моя освіта це дозволяє. На відміну від зебри, який насправді не оптиміст, а недальновидний пофігіст. Який бачить лише у себе під носом
Zebra написав:Якщо виїде пів України - ви цього не помітите. В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях. Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу. Такий убогий))) Явно з бувших трієшників.
пане Frant, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так Але, така ситуація, як описав Zebra, у кожному дворі
Ви теж робите висновки з десятка дворів про всю державу? А порахувати кількість сим-карт і зробити висновки??? Споживання хліба і тортиків???
Є дані від прикордонників, таможні. Від чиновників ЄС. Виїхало 5-6 млн чоловік.
Не хочете, не вірте. Кубічний кінь в сферичному вакуумі - вам на допомогу((((