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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11460114611146211463
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:21

  Чукча2 написав:У нас тоже статистику собирают)

Вчера позвонили
Соц. опрос
Уделите внимание 15 минут , поговорим о ситуации в стране

Вежливо отказал

Кулі, ситуація.
Простий нароТ проголосував за зепілів і грьобаних слуг, які обіцяли "вайни не будєт".
Замість того, щоб готуватись до неї.
Тепер платить по повній, своєю кров'ю.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:25

  Чукча2 написав:У нас тоже статистику собирают)

Вчера позвонили
Соц. опрос
Уделите внимание 15 минут , поговорим о ситуации в стране

Вежливо отказал


просто интересно - чего отказали? Ситуация ж не гуд, идём в Ж.
чем больше пипла в опросе покажет, что ситуация плохая, тем больше обратят на это внимание

или считаете бессмысленной тратой времени? ни на что не повлияет этот опрос ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:46

У женщины был очень грустный голос, та и я без настроения был)…диалог не завезался
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:50

  baraka написав:
  Чукча2 написав:У нас тоже статистику собирают)

Вчера позвонили
Соц. опрос
Уделите внимание 15 минут , поговорим о ситуации в стране

Вежливо отказал


просто интересно - чего отказали? Ситуация ж не гуд, идём в Ж.
чем больше пипла в опросе покажет, что ситуация плохая, тем больше обратят на это внимание

или считаете бессмысленной тратой времени? ни на что не повлияет этот опрос ?

Когда-то участвовал в подобном опросе, где-то в году 18.Там с предстоящим выборами было связано. Типа за кого проголосую. Приоритет при выходе во второй тур различных пар кандидатов. Потом общие вопросы. Минут 20 расспрашивали. После того ещё пару раз звонили с той же конторы, по или ещё пооотаечать на вопросы. Но уже влом было отвечать. И да результаты потом в прессе были. Не исключаю, что заинтересованным лицам более точные и по более широкому спектру вопросов результаты передавались.
Bolt
 
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  #<1 ... 11460114611146211463
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