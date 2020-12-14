Кулі, ситуація.
Простий нароТ проголосував за зепілів і грьобаних слуг, які обіцяли "вайни не будєт".
Замість того, щоб готуватись до неї.
Тепер платить по повній, своєю кров'ю.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:21
Кулі, ситуація.
Простий нароТ проголосував за зепілів і грьобаних слуг, які обіцяли "вайни не будєт".
Замість того, щоб готуватись до неї.
Тепер платить по повній, своєю кров'ю.
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:25
просто интересно - чего отказали? Ситуация ж не гуд, идём в Ж.
чем больше пипла в опросе покажет, что ситуация плохая, тем больше обратят на это внимание
или считаете бессмысленной тратой времени? ни на что не повлияет этот опрос ?
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:46
У женщины был очень грустный голос, та и я без настроения был)…диалог не завезался
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:50
Когда-то участвовал в подобном опросе, где-то в году 18.Там с предстоящим выборами было связано. Типа за кого проголосую. Приоритет при выходе во второй тур различных пар кандидатов. Потом общие вопросы. Минут 20 расспрашивали. После того ещё пару раз звонили с той же конторы, по или ещё пооотаечать на вопросы. Но уже влом было отвечать. И да результаты потом в прессе были. Не исключаю, что заинтересованным лицам более точные и по более широкому спектру вопросов результаты передавались.
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