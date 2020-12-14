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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:46
У женщины был очень грустный голос, та и я без настроения был)…диалог не завезался
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Чукча2
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:50
baraka написав: Чукча2 написав:
У нас тоже статистику собирают)
Вчера позвонили
Соц. опрос
Уделите внимание 15 минут , поговорим о ситуации в стране
Вежливо отказал
просто интересно - чего отказали? Ситуация ж не гуд, идём в Ж.
чем больше пипла в опросе покажет, что ситуация плохая, тем больше обратят на это внимание
или считаете бессмысленной тратой времени? ни на что не повлияет этот опрос ?
Когда-то участвовал в подобном опросе, где-то в году 18.Там с предстоящим выборами было связано. Типа за кого проголосую. Приоритет при выходе во второй тур различных пар кандидатов. Потом общие вопросы. Минут 20 расспрашивали. После того ещё пару раз звонили с той же конторы, по или ещё пооотаечать на вопросы. Но уже влом было отвечать. И да результаты потом в прессе были. Не исключаю, что заинтересованным лицам более точные и по более широкому спектру вопросов результаты передавались.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:42
Frant я вот только одного не пойму - за последние дни столько этого "Я, Я, Я..." что просто диву даешься - откуда столько времени на форум у такого человека? Какая мотивация тратить здесь свое настолько дорогое и ценное время?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:18
pesikot написав: Frant написав: Zebra написав:
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях.
Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу.
Такий убогий)))
Явно з бувших трієшників.
пане Frant
, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так
Але, така ситуація, як описав Zebra
, у кожному дворі
Деякі передмістя Чернігова вщент розбиті російською артилерією весною 2022. З сторони Остра і Мени.
Десятки порожніх будинків-напіврозвалин.
Спробуйте там порахувати автомобілі, в порожніх дворах.
Їх майже немає.
Потім нас проінформуєте, чи дійсно нікуди машину в дворі в Ч. поставити
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Frant
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