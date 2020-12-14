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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:46
У женщины был очень грустный голос, та и я без настроения был)…диалог не завезался
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Чукча2
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:50
baraka написав: Чукча2 написав:
У нас тоже статистику собирают)
Вчера позвонили
Соц. опрос
Уделите внимание 15 минут , поговорим о ситуации в стране
Вежливо отказал
просто интересно - чего отказали? Ситуация ж не гуд, идём в Ж.
чем больше пипла в опросе покажет, что ситуация плохая, тем больше обратят на это внимание
или считаете бессмысленной тратой времени? ни на что не повлияет этот опрос ?
Когда-то участвовал в подобном опросе, где-то в году 18.Там с предстоящим выборами было связано. Типа за кого проголосую. Приоритет при выходе во второй тур различных пар кандидатов. Потом общие вопросы. Минут 20 расспрашивали. После того ещё пару раз звонили с той же конторы, по или ещё пооотаечать на вопросы. Но уже влом было отвечать. И да результаты потом в прессе были. Не исключаю, что заинтересованным лицам более точные и по более широкому спектру вопросов результаты передавались.
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Bolt
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:42
Frant я вот только одного не пойму - за последние дни столько этого "Я, Я, Я..." что просто диву даешься - откуда столько времени на форум у такого человека? Какая мотивация тратить здесь свое настолько дорогое и ценное время?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:18
pesikot написав: Frant написав: Zebra написав:
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях.
Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу.
Такий убогий)))
Явно з бувших трієшників.
пане Frant
, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так
Але, така ситуація, як описав Zebra
, у кожному дворі
Деякі передмістя Чернігова вщент розбиті російською артилерією весною 2022. З сторони Остра і Мени.
Десятки порожніх будинків-напіврозвалин.
Спробуйте там порахувати автомобілі, в порожніх дворах.
Їх майже немає.
Потім нас проінформуєте, чи дійсно нікуди машину в дворі в Ч. поставити
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:36
fox767676 написав:
Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:39
Frant написав: pesikot написав: Frant написав:
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях.
Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу.
Такий убогий)))
Явно з бувших трієшників.
пане Frant
, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так
Але, така ситуація, як описав Zebra
, у кожному дворі
Деякі передмістя Чернігова вщент розбиті російською артилерією весною 2022. З сторони Остра і Мени.
Десятки порожніх будинків-напіврозвалин.
Спробуйте там порахувати автомобілі, в порожніх дворах.
Їх майже немає.
Потім нас проінформуєте, чи дійсно нікуди машину в дворі в Ч. поставити
Пане Frant
, ви вважаете за потрібне, розказувати мені, жителю Чернігова, що саме відбувається в Чернігові ? При тому, що ви самі живете в Києві
З вами все добре ?
А родители не сумашедчи ли? Папаша пьюшшый ли? А кака пинтература?
(с) Мартинко
PS. На майбутне,
зі сторони Остра - називається Киїнка
зі сторони Мени - називається Новоселівка та частина міста Бобровиця
зі сторони Києва - Ягідне, Іванівка, Количівка
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:39
pesikot написав: Frant написав: Zebra написав:
Якщо виїде пів України - ви цього не помітите.
В Києві під ЖК багато вільних місць автівку на ніч поставити? В Чернігові вже просто пістець, якщо днем місце не займеш то доведеться лізти шукати десь в дворах старого фонду, але і там вже кожен свою сразу возить. Я вже думаю що треба тих пістунів про апокаліпсис про закордонних міфічних виїздунів жорстко банити. Бо ніхто нікуди не виїхав, до війни трудових мігрантів за кордоном було більше.
Зебра, ти абсолютно темна людина в багатьох питаннях.
Зокрема, збір і обробка інформації.
На основі данних з одного двора - ти робиш висновки про всю державу.
Такий убогий)))
Явно з бувших трієшників.
пане Frant
, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так
Але, така ситуація, як описав Zebra
, у кожному дворі
ви все правильно написали, кількість машин зросла, а от кількість людей ні. На машини навіть попит не впав, бо всі побачили війну, і чудово розуміють що машина має бути у кожного на випадок евакуації... Навіть по роботі автошкол видно що всім тепер потрібні водійські посвідчення і машини
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:43
beee написав: fox767676 написав:
Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
Це теж стереотип
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:44
pesikot написав: Frant написав: pesikot написав:
пане Frant
, якби річ йшла про один зебрін двір, то мабуть так
Але, така ситуація, як описав Zebra
, у кожному дворі
Деякі передмістя Чернігова вщент розбиті російською артилерією весною 2022. З сторони Остра і Мени.
Десятки порожніх будинків-напіврозвалин.
Спробуйте там порахувати автомобілі, в порожніх дворах.
Їх майже немає.
Потім нас проінформуєте, чи дійсно нікуди машину в дворі в Ч. поставити
Пане Frant
, ви вважаете за потрібне, розказувати мені, жителю Чернігова, що саме відбувається в Чернігові ? При тому, що ви самі живете в Києві
З вами все добре ?
Песікот, ти неначе з дуба впав,причому вниз головою.
Я інколи буваю в Ч. і власними очима бачу, що там відбувається.
Ти сумніваєшся, що вказані мною передмістя Ч.- розбиті російською артилерією і зараз напівпорожні?
Поїдь подивись, порахуй кількість автомобілів. Якщо вони там взагалі є.
Чи тобі не подобається, що я спіймав тебе на неправдивій інформації????
Будь чесним, і ніхто не буде прискипуватись до тебе, наш "знавець статистичних підходів"
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Frant
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Додано: Нед 10 гру, 2023 16:04
Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
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