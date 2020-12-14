beee написав:fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
і бєбєбєшек теж наймуть коровники будувати
Те, що зараз айтишники не зацікавлені в КРЖН, то їх далекоглядність, більщість перефокусувалася на нерухомість Європи. Є форуми типа доу, поцікавтеся, будете здивовані як стереотипи, що всі айтишники це бородаті ботани з електорату партії голос, дуже далеко від реальності. Більщість наших однолітків (40 +/-5) ) вміє рахувати гроші, знайома з менеджментом та інвестиціями, має досвід життя в політичній та економічній турбулентності, пам'ятає перестройки та пєрєстрєлкі