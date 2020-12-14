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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11462114631146411465>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:25

Те, що зараз айтишники не зацікавлені в КРЖН, то їх далекоглядність, більщість перефокусувалася на нерухомість Європи. Є форуми типа доу, поцікавтеся, будете здивовані як стереотипи, що всі айтишники це бородаті ботани з електорату партії голос, дуже далеко від реальності. Більщість наших однолітків (40 +/-5) ) вміє рахувати гроші, знайома з менеджментом та інвестиціями, має досвід життя в політичній та економічній турбулентності, пам'ятає перестройки та пєрєстрєлкі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:10

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:Деякі передмістя Чернігова вщент розбиті російською артилерією весною 2022. З сторони Остра і Мени.
Десятки порожніх будинків-напіврозвалин.
Спробуйте там порахувати автомобілі, в порожніх дворах.
Їх майже немає.
Потім нас проінформуєте, чи дійсно нікуди машину в дворі в Ч. поставити

Пане Frant, ви вважаете за потрібне, розказувати мені, жителю Чернігова, що саме відбувається в Чернігові ? При тому, що ви самі живете в Києві

З вами все добре ?

Песікот, ти неначе з дуба впав,причому вниз головою.

Я інколи буваю в Ч. і власними очима бачу, що там відбувається.
Ти сумніваєшся, що вказані мною передмістя Ч.- розбиті російською артилерією і зараз напівпорожні?
Поїдь подивись, порахуй кількість автомобілів. Якщо вони там взагалі є.
Чи тобі не подобається, що я спіймав тебе на неправдивій інформації????
Будь чесним, і ніхто не буде прискипуватись до тебе, наш "знавець статистичних підходів"

Пане Frant, ти навіть назви передмість не знаешь - це раз
Я сам там буваю періодично - це два
Там навіть відновлюється, але дуже-дуже повільно і авто там є - це три
І яким чином передмістя до ситуації в інших частинах міста ? - це чотири
Якщо, ось розбита Бобровиця, проїхав 2 км і двори багатоповерхівок, які забиті авто - це п"ять

Це район, де був Єпіцентр.
Ти там був ? Можешь описати як там ? Я уважно тебе послухаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:46

  pesikot написав:
  Frant написав:Песікот, ти неначе з дуба впав,причому вниз головою.

Я інколи буваю в Ч. і власними очима бачу, що там відбувається.
Ти сумніваєшся, що вказані мною передмістя Ч.- розбиті російською артилерією і зараз напівпорожні?
Поїдь подивись, порахуй кількість автомобілів. Якщо вони там взагалі є.
Чи тобі не подобається, що я спіймав тебе на неправдивій інформації????
Будь чесним, і ніхто не буде прискипуватись до тебе, наш "знавець статистичних підходів"

Пане Frant, ти навіть назви передмість не знаешь - це раз
Я сам там буваю періодично - це два
Там навіть відновлюється, але дуже-дуже повільно і авто там є - це три
І яким чином передмістя до ситуації в інших частинах міста ? - це чотири
Якщо, ось розбита Бобровиця, проїхав 2 км і двори багатоповерхівок, які забиті авто - це п"ять

Це район, де був Єпіцентр.
Ти там був ? Можешь описати як там ? Я уважно тебе послухаю

Ваша ясновельможність,
Пане Песікот!
За твоєю і зебриною методиками, треба рахувати машини в дворах всюди.
А не лише в певних ЖК в центрі міста.
Очевидно, у вас сьогодні затемнення чи гальмування розумової діяльності.

От порахуй, скільки машин в центрі Чернігова, скільки в розбитих районах.
Можеш ще сім-карти порахувати чи недопалки під вікнамм - теж інформація для роздумів. З точністю +/-100%.
......
Вибач, Песікот,я не бачу сенсу продовжувати розмову з розумово відсталим товарижчем. Ауфідерзеєн!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:25

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:Песікот, ти неначе з дуба впав,причому вниз головою.

Я інколи буваю в Ч. і власними очима бачу, що там відбувається.
Ти сумніваєшся, що вказані мною передмістя Ч.- розбиті російською артилерією і зараз напівпорожні?
Поїдь подивись, порахуй кількість автомобілів. Якщо вони там взагалі є.
Чи тобі не подобається, що я спіймав тебе на неправдивій інформації????
Будь чесним, і ніхто не буде прискипуватись до тебе, наш "знавець статистичних підходів"

Пане Frant, ти навіть назви передмість не знаешь - це раз
Я сам там буваю періодично - це два
Там навіть відновлюється, але дуже-дуже повільно і авто там є - це три
І яким чином передмістя до ситуації в інших частинах міста ? - це чотири
Якщо, ось розбита Бобровиця, проїхав 2 км і двори багатоповерхівок, які забиті авто - це п"ять

Це район, де був Єпіцентр.
Ти там був ? Можешь описати як там ? Я уважно тебе послухаю

Ваша ясновельможність,
Пане Песікот!
За твоєю і зебриною методиками, треба рахувати машини в дворах всюди.
А не лише в певних ЖК в центрі міста.
Очевидно, у вас сьогодні затемнення чи гальмування розумової діяльності.

От порахуй, скільки машин в центрі Чернігова, скільки в розбитих районах.
Можеш ще сім-карти порахувати чи недопалки під вікнамм - теж інформація для роздумів. З точністю +/-100%.
......
Вибач, Песікот,я не бачу сенсу продовжувати розмову з розумово відсталим товарижчем. Ауфідерзеєн!

Ну ок, у мене теж немає бажання спілкуватись з тим, хто кричить "я буваю в Че", "я буваю в Че".
А як до конкретики - так починає обливати брудом і зливатись

пане дОцент, тобі дуже важко бачити реальність
А я оту реальність, яку описав Zebra та я, бачу кожного ранку та кожного вечора

А якщо тобі дуже хочеться подивитись на щось розбите, то
  • Чорновола, 15
  • АПТЕКА №207 "БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я" (АПТЕКА). Чорновола, 13
  • Кардіологічний Диспансер, Чорновола, 8
Це я бачу кожного дня
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Kostia написав:Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
вітаю!
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:12

  Faceless написав:
beee написав:
  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
Це теж стереотип

Любое мнение - субъективно.
Посчитаем. Два арендатора - айтишники. Знакомых трое. Покупают новые машины, снимают дорогие квартиры. Бабло просаживают. Квартир нет, сбережений мало, вместо детей - пудели.
Пусть это будет стереотип. Но в Славутиче таких по ощущениям пол дома
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  Faceless написав:
beee написав:[quote="5657994:fox767676"]Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
Це теж стереотип

Любое мнение - субъективно.
Посчитаем. Два арендатора - айтишники. Знакомых трое. Покупают новые машины, снимают дорогие квартиры. Бабло просаживают. Квартир нет, сбережений мало, вместо детей - пудели.
Пусть это будет стереотип. Но в Славутиче таких по ощущениям пол дома[/quote]Ясно, Славутич - анклав. Його не чіпаємо. Адекватні люди в інших ЖК
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
beee написав:
  Faceless написав:[quote="beee"][quote="5657994:fox767676"]Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
Це теж стереотип

Любое мнение - субъективно.
Посчитаем. Два арендатора - айтишники. Знакомых трое. Покупают новые машины, снимают дорогие квартиры. Бабло просаживают. Квартир нет, сбережений мало, вместо детей - пудели.
Пусть это будет стереотип. Но в Славутиче таких по ощущениям пол дома[/quote]Ясно, Славутич - анклав. Його не чіпаємо. Адекватні люди в інших ЖК[/quote]знайом з багатьма айтішніками - вони всі різні
є ті шо не визнають ніякої нерухомості, є ті хто навпаки шукає де би пірнути в котлован, або в землю під забудову, є такі конкуренти в моєму сегменті, щоб їх краще б ніколи не було(
а от перекачані пельмені всі однакові - жодного розумного качка я в житті ще не бачив
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:44

kingkongovets
А Шварц?
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:50

  beee написав:айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

Как братки сливали легкие бабки в кабаках в 90х
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