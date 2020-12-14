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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 гру, 2023 23:50
барабашов написав:kingkongovets
А Шварц?
і Шварц
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:22
UA написав: beee написав:
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
Как братки сливали легкие бабки в кабаках в 90х
все буде добре
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