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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11463114641146511466>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
А Шварц?
і Шварц
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 01:22

  UA написав:
  beee написав:айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

Как братки сливали легкие бабки в кабаках в 90х

все буде добре

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:09

  fox767676 написав:Те, що зараз айтишники не зацікавлені в КРЖН, то їх далекоглядність, більщість перефокусувалася на нерухомість Європи. Є форуми типа доу, поцікавтеся, будете здивовані як стереотипи, що всі айтишники це бородаті ботани з електорату партії голос, дуже далеко від реальності. Більщість наших однолітків (40 +/-5) ) вміє рахувати гроші, знайома з менеджментом та інвестиціями, має досвід життя в політичній та економічній турбулентності, пам'ятає перестройки та пєрєстрєлкі

Деякі айтишники полюбляють скуповувати неліквід (напівпідвали і нахалбуди) в Прикиївських Єпенях, і вирощувати опеньки на стінах дерев'яного сарая.
Можливо,це нехарактерні персонажі для айті, проте вони є.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:10

  fox767676 написав:Те, що зараз айтишники не зацікавлені в КРЖН, то їх далекоглядність, більщість перефокусувалася на нерухомість Європи. Є форуми типа доу, поцікавтеся, будете здивовані як стереотипи, що всі айтишники це бородаті ботани з електорату партії голос, дуже далеко від реальності. Більщість наших однолітків (40 +/-5) ) вміє рахувати гроші, знайома з менеджментом та інвестиціями, має досвід життя в політичній та економічній турбулентності, пам'ятає перестройки та пєрєстрєлкі

Деякі айтишники полюбляють харчуватись мівіною і скуповувати неліквід (напівпідвали і нахалбуди) в Прикиївських Єпенях, і вирощувати опеньки на стінах дерев'яного сарая.
Можливо, це нехарактерні персонажі для айті, проте вони є.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:52

  Hotab написав:Допоки володіння автомобілем (як сам факт) може бути абсолютно безкоштовним (обовʼязкового ТО - нема, обовʼязкового дорожнього збору - нема, податку - нема, за стоянку можна не платити , не фарбувати корча, їздити на лисій гумі) , доти індикатор РН по автомобілям буде не коректним.
Корч може виїзджати 3 рази на рік, і його не будуть продавати. Збільшуючи зьобрину статистику.
В сімʼї може бути 2-3 корчі, замість одного. І це перекриє навіть еміграцію 50% жителів Чернігова.

Дорожній збір входить в ціну палива
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ось і понеділок — на Теремках від самого ранку майже паралізовано рух транспорту

Проблеми із кількістю громадського транспорту через закриття метро немає, проте час, за який він проїде проспект Глушкова, залишає бажати кращого.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:58

  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
А Шварц?
і Шварц
Та шо вы.
Тут умный только Кинг Конг якийсь
beee
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:58

  beee написав:
  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

В мене знайомі айтішники купили квартиру і будинок під Києвом за останні 3 роки - але вони сімейні, одинаку в основному знімають
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:12

  cherchiltank написав:
  beee написав:
  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

В мене знайомі айтішники купили квартиру і будинок під Києвом за останні 3 роки - але вони сімейні, одинаку в основному знімають

3й рік працюю віддалено, не зрозуміло для чого квартира в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:14

  flyman написав:
  beee написав:
  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

В мене знайомі айтішники купили квартиру і будинок під Києвом за останні 3 роки - але вони сімейні, одинаку в основному знімають

3й рік працюю віддалено, не зрозуміло для чого квартира в Києві.

Я ж казав😅
beee
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