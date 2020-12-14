Отож.
Якщо в оренді - змінив локацію.
Лендлордам - хоч бери і продавай.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:18
Отож.
Якщо в оренді - змінив локацію.
Лендлордам - хоч бери і продавай.
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:21
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
і куди, цікаво, переїдуть невдоволені орендарі з Голосієва?
де їх чекають?
ваші варіанти?
зи: цікаво, власники квартир біля метро вже підняли ціни?)
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