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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11463114641146511466>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і куди, цікаво, переїдуть невдоволені орендарі з Голосієва?
де їх чекають?
ваші варіанти?

зи: цікаво також чи підняли вже ціни власники квартир біля метро?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:56

  flyman написав:не зрозуміло для чого квартира в Києві.
а зачем ты их накупил?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:03

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не зрозуміло для чого квартира в Києві.
а зачем ты их накупил?

Для чого роблять закрутки (консервацію)?

Знав би прикуп жив би на Філіпінах,
хто знав що прийде чумка, і віддалена робота буде в тренді (я ж думав, що і далі буду шаритися по офісах, то на ЛБ, то на ПБ - тому "дежурна кавалірка мала би бути біля кожної гілки ШРТ" для оптимізації логістики тіла в опенспейс),
як і затоплення метро - не кожен може бачити майбутнє.
Напад - окрема тема.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:12

flyman я просто спросил (без критики)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:12

  cherchiltank написав:
  beee написав:
  fox767676 написав:Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков

айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло

В мене знайомі айтішники купили квартиру і будинок під Києвом за останні 3 роки - але вони сімейні, одинаку в основному знімають


мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:17

  vitaliiangel написав:flyman я просто спросил (без критики)


Я ж пояснив : "закрутив закрутку".
Або як один із блогерів це називає "відправив посилку в майбутнє".
Колись же таки відкриють "ст. м.Крейсер Аврора".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:18

  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:21

  flyman написав:
  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був

Думаєш, успішні айтишники переїдуть орендувати напідвал без ремонту в Бучі у "меньш успішного" айтишника?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:23

  Frant написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був

Думаєш, успішні айтишники переїдуть орендувати напідвал без ремонту в Бучі у "меньш успішного" айтишника?

Я не живу з оренди.
Це не є мій операційний бізнес.
"Успішні ітішники" поглиблюють експертизу в тому, що дає їм основний дохід, а надлишки грошових знаків диверсифікують в різні активи (якщо є хоч трохи фінансової грамотності).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:26

  flyman написав:
  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був

Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС
fox767676
 
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