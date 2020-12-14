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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:21
і куди, цікаво, переїдуть невдоволені орендарі з Голосієва?
де їх чекають?
ваші варіанти?
зи: цікаво також чи підняли вже ціни власники квартир біля метро?)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:56
flyman написав:
не зрозуміло для чого квартира в Києві.
а зачем ты их накупил?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:03
vitaliiangel написав: flyman написав:
не зрозуміло для чого квартира в Києві.
а зачем ты их накупил?
Для чого роблять закрутки (консервацію)?
Знав би прикуп жив би на Філіпінах,
хто знав що прийде чумка, і віддалена робота буде в тренді (я ж думав, що і далі буду шаритися по офісах, то на ЛБ, то на ПБ - тому "дежурна кавалірка мала би бути біля кожної гілки ШРТ" для оптимізації логістики тіла в опенспейс),
як і затоплення метро - не кожен може бачити майбутнє.
Напад - окрема тема.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:12
flyman я просто спросил (без критики)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:12
cherchiltank написав: beee написав: fox767676 написав:
Тут про айтишников какое-то заблуждение, что айтишники обязательно это какой-то пафосный смузихлеб снимающий модные мопы в ебенях.
На самом деле это совершенно разные группы людей, из 35+ много достаточно критически мыслящих, готовые к совершенно разым перспективам и умеющим в диверсификации.
Заниматься картошкой для них это нанять десяток франтов в качестве каллектив фармер для обработки земельных участков
айтишники никогда не были игроками на КРЖН. Они снимают квартиры и спускают всё бабло
В мене знайомі айтішники купили квартиру і будинок під Києвом за останні 3 роки - але вони сімейні, одинаку в основному знімають
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
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fox767676
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:17
vitaliiangel написав:flyman
я просто спросил (без критики)
Я ж пояснив : "закрутив закрутку".
Або як один із блогерів це називає "відправив посилку в майбутнє".
Колись же таки відкриють "ст. м.Крейсер Аврора".
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flyman
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:18
fox767676 написав:
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок
. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
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flyman
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:21
flyman написав: fox767676 написав:
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок
. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
був
Думаєш, успішні айтишники переїдуть орендувати напідвал без ремонту в Бучі у "меньш успішного" айтишника?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:23
Frant написав: flyman написав: fox767676 написав:
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок
. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
був
Думаєш, успішні айтишники переїдуть орендувати напідвал без ремонту в Бучі у "меньш успішного" айтишника?
Я не живу з оренди.
Це не є мій операційний бізнес.
"Успішні ітішники" поглиблюють експертизу в тому, що дає їм основний дохід, а надлишки грошових знаків диверсифікують в різні активи (якщо є хоч трохи фінансової грамотності).
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 11 гру, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:26
flyman написав: fox767676 написав:
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок
. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
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Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС
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fox767676
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