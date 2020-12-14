RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11463114641146511466
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:27

  flyman написав:Я ж пояснив : "закрутив закрутку".
закрутка денег не просит. У меня по 3м объектам, которые на моменте не в аренде, комуналь выше твоих 120уе. не то чтобы дорого но за год это 1440уе а за 10 лет 14,4куе (в текущих ценах ессственно)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21113
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:29

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був

Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС

Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:32

  flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50 хв.
не бреши Ирпень-Хрещатик не 50 а 60 минут . Доказано каруселью. Время посчитано с момента выхода из дома.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21113
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:38

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:був

Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС

Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


Крім дейлі комютінгу життя нема ?
Голосієво майже самодостатній прицентральний район з університетами, ліцеями, БЦ, офігєнними парками.
Я там не мешкаю, але мені подобається/
Мешкаю біля Лівобережної, користуюся метро раз на квартал.
Виїжджаю на ПБ раз на місяць
fox767676
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


до Либідської хвилин 20
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10827
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

теремки

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21113
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11463114641146511466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5381475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2434, 2435, 2436
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24350 16361674
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 10:56
kingkongovets
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 14726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.