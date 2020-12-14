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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:27
flyman написав:
Я ж пояснив : "закрутив закрутку".
закрутка денег не просит. У меня по 3м объектам, которые на моменте не в аренде, комуналь выше твоих 120уе. не то чтобы дорого но за год это 1440уе а за 10 лет 14,4куе (в текущих ценах ессственно)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 11 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:29
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок
. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.
був
Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС
Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:32
flyman написав:
Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50 хв.
не бреши Ирпень-Хрещатик не 50 а 60 минут . Доказано каруселью. Время посчитано с момента выхода из дома.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:38
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
був
Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС
Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
Крім дейлі комютінгу життя нема ?
Голосієво майже самодостатній прицентральний район з університетами, ліцеями, БЦ, офігєнними парками.
Я там не мешкаю, але мені подобається/
Мешкаю біля Лівобережної, користуюся метро раз на квартал.
Виїжджаю на ПБ раз на місяць
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:52
flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
до Либідської хвилин 20
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55
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